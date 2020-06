Uvodna tekma pripadla Križnarjevi in Zajcu

Timi Zajc je v tesnem obračunu premagal Anžeta Laniška (255,5) in s tem potrdil besede glavnega trenerja A reprezentance Gorazda Bertoncljain Petra Prevca, da sta trenutno Zajc in Lanišek nekoliko bolje pripravljena od ostalih v reprezentanci. Po prvi seriji je vodil Lanišek z 1,5 točke prednosti pred Zajcem, ki je v drugo skočil meter dlje od Laniška in na koncu slavil s štirimi točkami prednosti. Tretji je bilŽiga Jelarz zaostankom 22 točk za Zajcem. Četrti je bil Cene Prevc (232,0), peti pa Bor Pavlovčič (229,0). Peter Prevc v Mislinji, kljub lastnim napovedim, ni skakal.

V ženski konkurenci je prav tako s štirimi točkami prednosti na koncu slavila Nika Križnar pred Emo Klinec(248,0). Nekoliko mlajša Križnarjeva je do prednosti prišla v prvi seriji in jo nato zadržala. Tretje mesto je osvojila Špela Rogelj z zaostankom 17,5 točke za zmagovalko. Četrta je bila Jerneja Brecl (210,0), peta pa Katra Komar (197,0).