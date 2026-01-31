Naslovnica
Zgodba se razvija

V 59. letu starosti umrla Nataša Bokal

31. 01. 2026 16.26 pred 31 minutami 1 min branja 43

Avtor:
Ž.Ž. J.B.
Nataša Bokal

V 59. letu starosti nas je zapustila nekdanja alpska smučarka Nataša Bokal. Velja za eno najboljših slovenskih smučark vseh časov, med drugim je postala tudi svetovna podprvakinja v slalomu, bila pa je tudi prva športnica leta v samostojni Sloveniji.

Nataša Bokal
Nataša Bokal
FOTO: Profimedia

Nataša Bokal je bila del legendarne generacije "vražjih Slovenk". V svetovnem pokalu je zbrala eno zmago, na stopničke je stopila trikrat. Svoj največji uspeh je dosegla na svetovnem prvenstvu v Saalbachu leta 1991, ko je v slalomu postala svetovna podprvakinja, zaostala je le za Vreni Schneider.

Njeno kariero so sicer močno zaznamovale poškodbe, prestala je kar 14 operacij.

V zadnjih letih pa se je Nataša Bokal borila s hudo boleznijo, rakom. Pred sedmimi leti je premagala raka na rodilih, dve leti nazaj pa je zahrbtna bolezen udarila ponovno, tokrat je bila močnejša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nataša bokal alpsko smučanje smrt

KOMENTARJI43

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
31. 01. 2026 17.28
Junakinja mojega otroštva, hvala ti za vsa veselja, ki si nam ga prinesla v naše domove ter počivaj v miru.
Odgovori
0 0
Noleani
31. 01. 2026 17.25
Pocivaj v miru, drago dekle.
Odgovori
0 0
Galaktik111
31. 01. 2026 17.21
RIP 😔😔
Odgovori
+2
2 0
neodvisen
31. 01. 2026 17.20
In en bedak daje minuse . Haloo. Naredila je več za prepoznavnost SLO, kot ta vlada. Kot vsi športniki.
Odgovori
+6
6 0
neodvisen
31. 01. 2026 17.18
Počivaj v miru, sožalje.
Odgovori
+9
9 0
knap11
31. 01. 2026 17.18
Po toliko hudih poškodbah, tudi neštetih operacijah se vedno znova vračati, imeti pogum in tako velikansko voljo, kot si jo imela ti draga Nataša, vedno znova garati za uspehe, katererih žal kdaj nismo znali dovolj ceniti. Ja to si bila ti, draga Nataša, naša vrhunska smučarka.
Odgovori
+8
8 0
Malo_sutra
31. 01. 2026 17.17
Spomini na mojo mladost ko sem jo kot najstnik gledal po tv. Sozalje svojcem.
Odgovori
+12
12 0
MasteRbee
31. 01. 2026 17.16
Ja, hitro čas beži. RIP
Odgovori
+7
7 0
SAME KLOBASE
31. 01. 2026 17.16
Sožalje družini in vsem njenim.,Nataši pa lepo drugo življenje
Odgovori
+11
11 0
Miha1973
31. 01. 2026 17.16
Globok poklon!
Odgovori
+13
13 0
Morgoth
31. 01. 2026 17.10
Počivaj v miru, sožalje družini.
Odgovori
+16
16 0
cirenij
31. 01. 2026 17.10
Sožalje! Žalostno! Draga Nataša, vse lepo tam zgoraj
Odgovori
+15
15 0
Apostol1
31. 01. 2026 17.08
Nataša počivaj v miru in nikoli ne boš pozabljena , ker v Slovensko zgodovino smučanja si zapisana z zlatimi črkami.
Odgovori
+16
18 2
proofreader
31. 01. 2026 17.05
Legenda.
Odgovori
+18
20 2
IQ152
31. 01. 2026 17.04
Iskreno sožalje želim vsem svojcem.
Odgovori
+17
18 1
300 let do specialista
31. 01. 2026 17.04
R.I.P. 😔
Odgovori
+20
21 1
Petarda10
31. 01. 2026 17.04
Pocivaj v miru, sozalje druzni.
Odgovori
+18
19 1
Slovenska pomlad
31. 01. 2026 17.04
Sožalje vsem domačim.
Odgovori
+14
15 1
Uporabnik-1442225
31. 01. 2026 17.04
Nataša počivaj v miru, bila si največja fajterka, po vseh poškodbah ki si jih imela
Odgovori
+16
17 1
4krogci
31. 01. 2026 17.03
Kdo nas bo pa zdej vspesno zastopal na OI???
Odgovori
-8
4 12
96bimBo
31. 01. 2026 17.11
Mateja Svet
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
