V 59. letu starosti umrla Nataša Bokal

Nataša Bokal je bila del legendarne generacije "vražjih Slovenk". V svetovnem pokalu je zbrala eno zmago, na stopničke je stopila trikrat. Svoj največji uspeh je dosegla na svetovnem prvenstvu v Saalbachu leta 1991, ko je v slalomu postala svetovna podprvakinja, zaostala je le za Vreni Schneider.

Njeno kariero so sicer močno zaznamovale poškodbe, prestala je kar 14 operacij.

V zadnjih letih pa se je Nataša Bokal borila s hudo boleznijo, rakom. Pred sedmimi leti je premagala raka na rodilih, dve leti nazaj pa je zahrbtna bolezen udarila ponovno, tokrat je bila močnejša.