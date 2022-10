V 'bitki za New York' Islanders boljši od Rangers

Hokejisti Islanders so v dvoboju newyorških ekip v ligi NHL ugnali Rangers s 3:0. Do zmag sta prišli še moštvi Edmonton Oilers in Tampa Bay Lightning. Prvi so s 3:1 ugnali St. Louis Blues, drugi pa s 4:2 Anaheim Ducks.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V mestnem derbiju sta na ledu blestela predvsem vratar Ilja Sorokin in napadalec Kyle Palmieri. Slednji je dosegel prva dva gola v sezoni, Sorokin pa je zaklenil svoja vrata in vpisal 41 obramb. Za otočane, ki so vpisali tretjo zmago po sedmih tekmah, je na 2:0 povišal Josh Bailey (46.). Palmieri je bil natančen v 29. in 56. minuti dvoboja. Edmonton je do zmage proti St. Louisu prišel v zadnji tretjini. Takrat je za 2:1 svoj 200. gol v NHL dosegel Ryan Nugent-Hopkins. Pred tem je bil v prvi tretjini za naftarje uspešen še Jesse Puljujärvi, v drugi pa je izenačil Ryan O'Reilly. Zmago je 27 sekund pred koncem potrdil Zach Hayman. Oilers so zabeležili četrto zmago na sedmih tekmah, St. Louisu pa na peti tekmi zadali drugi poraz. icon-expand Nikita Kučerov FOTO: AP Po slabšem začetku rednega dela se pobira tudi Tampa. Slednja je upravičila vlogo favorita proti Anaheimu in slavila s 4:2. Ob četrti zmagi, tretji na zadnjih štirih tekmah, so v polno zadeli Mihail Sergačjov (18.), Nikita Kučerov (19.), Brandon Hagel (56.) in Nicholas Paul (60.). Za Anaheim, ki ostaja pri treh točkah s sedmih tekem, sta zadela Trevor Zegras (15.) in Troy Terry (37.). Izidi:

New York Islanders - New York Rangers 3:0 St. Louis Blues - Edmonton Oilers 1:3 Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 2:4