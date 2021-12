V Bormiu zaradi varnosti odpovedali superveleslalom

Današnji superveleslalom je bil sicer že nadomestni, in sicer za odpadlo tekmo, ki bi morala biti v Lake Louisu v Kanadi.

Neugodne vremenske razmere so bile pričakovane. Visoke temperature in tudi dež so vplivale na progo Stelvio, zato se je Mednarodna smučarska zveza odločila, da tekme zaradi varnosti ne bo izpeljala. Na startu preizkušnje so bili tudi trije Slovenci Martin Čater, Boštjan Kline in Miha Hrobat z visokimi startnimi številkami 44, 49 in 52.

Zmagovalec superveleslaloma v sredo je bil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Trije Slovenci so ostali brez točkovnega izkupička in uvrstitve v najboljšo trideseterico. Torkovo smukaško preizkušnjo na spektakularni progi Stelvio je osvojil domačin Dominik Paris. Paris je postal prvi alpski smučar s šestimi zmagami v kraljevski disciplini na enem prizorišču.

Marcus Waldner je v izjavi pojasnil razloge za odpoved tekme svetovnega pokala: "Temperature so se dvignile, pihal je topel veter in tudi deževalo je. Zjutraj smo pripravljali spodnji del s soljo, toda proga je bila že preveč poškodovana zaradi vremena in ker varnost ni bila zagotovljena, je bila edina prava odločitev, da tekmo odpovemo."