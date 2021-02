V Cortini zaradi nevarnosti plazov prestavili pregled moške proge

Nedavno sneženje je očitno preveč vplivalo na stabilnost pobočja. Branilka naslova Švicarka Wendy Holdenerbi morala kombinirani slalom odpreti ob 11.00, nato pa bi ob 14.30 sledil še superveleslalom za kombinacijo, a se to ni zgodilo. Prvotni vrstni red obeh disciplin so v nedeljo že zamenjali. Za zdaj si tako Mednarodna smučarska zveza kot lokalni prireditelji prizadevajo, da bi žensko alpsko kombinacijo vseeno izpeljali. Kdaj in kako še ni znano.

Edini uradni rezervni dan svetovnega prvenstva je naslednji ponedeljek, 15. februarja. Tekmovalni spored je sicer zelo zgoščen, v 13 dneh bi morali izpeljati 13 tekmovanj za kolajne. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, so zaradi nevarnosti snežnih plazov odpovedali popoldanski načrtovani pregled in postavitev proge za moški superveleslalom. Moške hitre discipline so na novi progi Vrtoglavica (Vertigine). Ženske preizkušnje v hitrih disciplinah potekajo na dobro znani progi Olympia delle Tofane.

Gerdol po neprespani noči 'zelo samozavesten'

Dostop do moške proge je bil blokiran za vse. Alpski smučarji bodo imeli pred startom, ki bo v torek, le en ogled.

"Nisem veliko spal, bila je dolga noč,"je sporočil Peter Gerdol, direktor tekem svetovnega pokala alpskih smučark. Načrt je, da bosta oba specialna superveleslaloma v torek. "Vremenska napoved je obetavna, snežilo naj bi šele jutri popoldne ali zvečer."

Gerdol je dodal, da je "zelo samozavesten". Od četrtka naj bi se vreme v Dolomitih izboljšalo. Na startu alpske kombinacije sta bili tudi Slovenki Maruša Ferkin Meta Hrovat.