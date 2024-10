Sezono je v zahtevnih vidljivostnih razmerah začela snežna kraljica Mikaela Shiffrin . Američanka je s številko ena postavila najboljši čas prve vožnje, kjer sta se ji najbolj približali Alice Robinson in Federica Brignone , ki sta obe zaostajali manj kot pol sekunde in sta napovedali napet finalni obračun za zmago. S številko 22 je za Slovenijo sezono začela Ana Bucik Jogan , ki je v težkih razmerah nastopila nekoliko rezervirano, a se kot izkušena tekmovalka zanesljivo prebila v finale.

V drugi vožnji se je vreme izboljšalo, močno pa je tudi svojo vožnjo izboljšala Ana Bucik Jogan . Z uspešnim napadom je suvereno prevzela vodstvo ob prihodu v cilj, na vročem stolu vodilne je nato vztrajala kar nekaj časa. Uspelo ji je napredovati za šest mest in je sezono spodbudno začela z 21. mestom. " V drugi vožnji so bile še nastavitve v glavi veliko bolj primerne. Že v prvi vožnji sem začutila, da material dela dobro. V drugo sem startala veliko bolj borbeno, a je bilo še nekaj napak. Nekaj zavojev je bilo, kjer bi lahko smučala boljše. Vseeno pa precej boljša vožnja, napredek po lestvici in sem lahko bolj zadovoljna ," je po koncu uvodne tekme sezone dejala edina Slovenka v finalu.

"Zopet se je pojavilo to Anino toplo-hladno smučanje. V prvi vožnje se je poznalo, da ni še prave samozavesti, da je malce preveč tipala in so tudi tehnične pomanjkljivosti prišle bolj do izraza. V drugi vožnji pa je naredila napredek. Pristop je bil pravi, naredila je dobro vožnjo in posledično tudi precej napredovala. Led je prebit in lahko gradi na tem, na teh dobrih zavojih. Pozitivno zremo naprej, kjer bo sedaj treba preklopiti na slalom, da bo v Leviju dobro začela tudi v slalomu," pa je za SZS povedal njen trener Mitja Kunc.