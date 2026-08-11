V Evropi ni našel zapostlitve: Medved bo vodil kitajske skakalce

Igor Medved je trener smučarskih skokov že vrsto let. Najprej je treniral slovenske skakalce, več sezon je vodil B-reprezentanco, poleti 2024 pa je prevzel vodenje finske skakalne vrste. Finska smučarska zveza ga je nato na zimskih olimpijskih igrah zaradi incidenta najprej odslovila z iger v Predazzu, nato pa se je tudi odločila, da ne bo izkoristila možnosti podaljšanja pogodbe s Slovencem. Medved bo po Juretu Radlju postal drugi Slovenec na čelu kitajskih skakalcev, med njegovimi pomočniki pa bo med drugim tudi Nejc Frank.
"Mednarodna smučarska zveza je bila kar nekoliko presenečena, da smo že sodelovali na prvih tekmah poletne velike nagrade, saj je bila običajno praksa, da so Kitajci te tekme izpuščali. To, da smo že zdaj zraven, nam bo omogočilo lažjo sestavo ekip in gradnjo za naslednja štiri leta."
Mednarodna smučarska zveza, znana pod kratico FIS (Fédération Internationale de Ski et de Snowboard), je najvišje mednarodno upravno telo za smučarske športe. Ustanovljena je bila leta 1924 v Chamonixu v Franciji. Organizacija skrbi za pravila tekmovanj, organizacijo svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v različnih disciplinah, kot so smučarski skoki, alpsko smučanje, tek na smučeh in deskanje na snegu. Njihov glavni cilj je razvoj smučarskih športov po vsem svetu in zagotavljanje poštenih pogojev za vse tekmovalce.
Poletna velika nagrada (Summer Grand Prix) je serija mednarodnih tekmovanj v smučarskih skokih, ki se odvijajo v poletnem in jesenskem času na skakalnicah, prekritih s plastično maso. Ta tekmovanja so pomembna za ohranjanje tekmovalnega ritma skakalcev izven zimske sezone. Služijo kot odlična priložnost za preizkušanje nove opreme, testiranje fizične pripravljenosti športnikov in nabiranje izkušenj za mlade skakalce, saj so pravila in sistem točkovanja zelo podobni tistim v zimskem svetovnem pokalu.
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