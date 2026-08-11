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Zimski športi

V Evropi ni našel zapostlitve: Medved bo vodil kitajske skakalce

Ljubljana, 11. 08. 2026 09.50 pred 17 urami 1 min branja 8

Avtor:
STA
Igor Medved

Igor Medved se vrača v karavano smučarskih skokov. Slovenski trener, ki se je znašel pod drobnogledom javnosti zaradi incidenta z alkoholom na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, je ta mesec prevzel mesto glavnega trenerja kitajske reprezentance v smučarskih skokih, s poudarkom na ženski ekipi. To je 45-letnik v intervjuju pred dnevi potrdil za poljski portal sport.pl.

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Igor Medved je trener smučarskih skokov že vrsto let. Najprej je treniral slovenske skakalce, več sezon je vodil B-reprezentanco, poleti 2024 pa je prevzel vodenje finske skakalne vrste. Finska smučarska zveza ga je nato na zimskih olimpijskih igrah zaradi incidenta najprej odslovila z iger v Predazzu, nato pa se je tudi odločila, da ne bo izkoristila možnosti podaljšanja pogodbe s Slovencem. Medved bo po Juretu Radlju postal drugi Slovenec na čelu kitajskih skakalcev, med njegovimi pomočniki pa bo med drugim tudi Nejc Frank.

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"Mednarodna smučarska zveza je bila kar nekoliko presenečena, da smo že sodelovali na prvih tekmah poletne velike nagrade, saj je bila običajno praksa, da so Kitajci te tekme izpuščali. To, da smo že zdaj zraven, nam bo omogočilo lažjo sestavo ekip in gradnjo za naslednja štiri leta."

Razlagalnik

Mednarodna smučarska zveza, znana pod kratico FIS (Fédération Internationale de Ski et de Snowboard), je najvišje mednarodno upravno telo za smučarske športe. Ustanovljena je bila leta 1924 v Chamonixu v Franciji. Organizacija skrbi za pravila tekmovanj, organizacijo svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v različnih disciplinah, kot so smučarski skoki, alpsko smučanje, tek na smučeh in deskanje na snegu. Njihov glavni cilj je razvoj smučarskih športov po vsem svetu in zagotavljanje poštenih pogojev za vse tekmovalce.

Poletna velika nagrada (Summer Grand Prix) je serija mednarodnih tekmovanj v smučarskih skokih, ki se odvijajo v poletnem in jesenskem času na skakalnicah, prekritih s plastično maso. Ta tekmovanja so pomembna za ohranjanje tekmovalnega ritma skakalcev izven zimske sezone. Služijo kot odlična priložnost za preizkušanje nove opreme, testiranje fizične pripravljenosti športnikov in nabiranje izkušenj za mlade skakalce, saj so pravila in sistem točkovanja zelo podobni tistim v zimskem svetovnem pokalu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
smučarski skoki igor medved

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
11. 08. 2026 12.41
Sem vesel za njega po tem lovu na čarovnice
Odgovori
+5
6 1
blef
11. 08. 2026 11.50
Zdaj bodo v vsakem članku do smrt omenjal, da je enkrat preveč spil.
Odgovori
+5
6 1
Nidani
11. 08. 2026 11.06
Mislim, da bodo Kitajke v parih letih med top 10...no, vsaj ena!
Odgovori
+8
8 0
gullit
11. 08. 2026 11.33
Že lansko leto je bila na 16 mestu Zeng Pingova, ko je bila tudi že druga v Oberstdorfu.
Odgovori
+6
6 0
Nidani
11. 08. 2026 13.56
Govorim o končni razvrstitvi!
Odgovori
+0
2 2
gullit
11. 08. 2026 15.37
V koncni razvrstitvi je bila 16, tako da je to možno že drugo leto. Slabo spremljate skoke. Treniral jo je med drugimi tudi Peterka.
Odgovori
0 0
gullit
11. 08. 2026 16.03
16. je bila že lani v skupnem seštevku. Slabo spremljate skoke.
Odgovori
0 0
Samo navijač
11. 08. 2026 10.38
Ne me basat ,spijes kaksen deci rujnega pa te ze skoraj ustrelijo. Potem moras Ljubljano izselit , boge ribe v cemu plavajo.
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+8
10 2
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