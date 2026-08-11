V Evropi ni našel zapostlitve: Medved bo vodil kitajske skakalce

Igor Medved je trener smučarskih skokov že vrsto let. Najprej je treniral slovenske skakalce, več sezon je vodil B-reprezentanco, poleti 2024 pa je prevzel vodenje finske skakalne vrste. Finska smučarska zveza ga je nato na zimskih olimpijskih igrah zaradi incidenta najprej odslovila z iger v Predazzu, nato pa se je tudi odločila, da ne bo izkoristila možnosti podaljšanja pogodbe s Slovencem. Medved bo po Juretu Radlju postal drugi Slovenec na čelu kitajskih skakalcev, med njegovimi pomočniki pa bo med drugim tudi Nejc Frank.