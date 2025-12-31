Naslovnica
Zimski športi

V Garmischu se pričakuje spopad Prevc – Maruyama

Garmisch-Partenkirchen, 31. 12. 2025 07.58 pred 2 urama 1 min branja 3

Avtor:
STA
Nozomi Marujama in Nika Prevc

Smučarske skakalke bodo danes v Garmisch Partenkirchnu končale koledarsko leto s prvo od dveh tekem turneje dveh večerov, ki bo na najbolj slavnih nemških skakalnicah na sporedu tretjič. Prvi dve izvedbi turneje je dobila Nika Prevc, ki bo prvo mesto napadala tudi tokrat.

Nika Prevc ima priložnost, da se glavni tekmici v skupnem seštevku še bolj približa.
Nika Prevc ima priložnost, da se glavni tekmici v skupnem seštevku še bolj približa.
FOTO: Profimedia

Že v Garmischu naj bi se po napovedih nadaljeval njen boj z vodilno v svetovnem pokalu, Japonko Nozomi Maruyama, s katero sta letos razred zase. Prevc bo lovila svojo peto zmago v sezoni in 27. v karieri, Japonki pa se zagotovo želi še bolj približati v seštevku svetovnega pokala, po zmagi v Engelbergu za njo zaostaja le še 94 točk.

V kvalifikacijah je bila Japonka sicer boljša, a je imela Prevc precej slabše razmere. Bila je za 7,5 metra krajša, a za zmagovalko kvalifikacij zaostala vsega 0,7 točke.

V kvalifikacijah uspešne vse Slovenke

Na tekmo so se uvrstile tudi preostale tri Slovenke, Nika Vodan je bila šesta, Katra Komar 22., Maja Kovačič pa 26.

Prevc se bo pomerila z Američanko Josie Johnson, Vodan s Francozinjo Jospehine Pagnier, Komar z Japonko Yuko Seto, Kovačič pa z Norvežanko Anno Odine Stroem.

Domen Prevc je dobil prvo tekmo moške novoletne turneje.
Domen Prevc je dobil prvo tekmo moške novoletne turneje.
FOTO: Profimedia

Po ženski tekmi bodo na sporedu še kvalifikacije za drugo tekmo moške novoletne turneje. Oči bodo uprte predvsem v Domna Prevca, zmagovalca prve tekme v Oberstdorfu in pa tudi v Timija Zajca, pri slednjemu bo zanimivo videti, kako bo prenesel diskvalifikacijo na prvi tekmi, na kateri bi brez za nekaj milimetrov predolge hlačnice zasedel drugo mesto.

zimski športi nika prevc domen prevc

Ljubljanski hokejisti v Tivoliju ugnali vodilno ekipo

KOMENTARJI3

Lens
31. 12. 2025 09.59
Pričakuje se = oćekuje se. Mi pa pričakujemo.
Odgovori
0 0
Krošnja
31. 12. 2025 09.36
Ponovno manjka cas zacetka tekme 🤣 Vsakic napisem enako in glej ga zlomka, nic se ne spremeni. Treba je na rtv slo po informacije.
Odgovori
+0
1 1
džonborno
31. 12. 2025 09.06
Preverit vse mere! Tudi elastiko v gatah s šublerjem! Zajca so zaradi 3 mm diskvalificirali. smo Slovenci pač na udaru ker smo daleč spredaj po kvaliteti!
Odgovori
+6
6 0
