V Garmischu se pričakuje spopad Prevc – Maruyama

Že v Garmischu naj bi se po napovedih nadaljeval njen boj z vodilno v svetovnem pokalu, Japonko Nozomi Maruyama, s katero sta letos razred zase. Prevc bo lovila svojo peto zmago v sezoni in 27. v karieri, Japonki pa se zagotovo želi še bolj približati v seštevku svetovnega pokala, po zmagi v Engelbergu za njo zaostaja le še 94 točk.

V kvalifikacijah je bila Japonka sicer boljša, a je imela Prevc precej slabše razmere. Bila je za 7,5 metra krajša, a za zmagovalko kvalifikacij zaostala vsega 0,7 točke.