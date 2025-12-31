V Garmischu se pričakuje spopad Prevc – Maruyama

Že v Garmischu naj bi se po napovedih nadaljeval njen boj z vodilno v svetovnem pokalu, Japonko Nozomi Maruyama, s katero sta letos razred zase. Prevc bo lovila svojo peto zmago v sezoni in 27. v karieri, Japonki pa se zagotovo želi še bolj približati v seštevku svetovnega pokala, po zmagi v Engelbergu za njo zaostaja le še 94 točk.
V kvalifikacijah je bila Japonka sicer boljša, a je imela Prevc precej slabše razmere. Bila je za 7,5 metra krajša, a za zmagovalko kvalifikacij zaostala vsega 0,7 točke.
V kvalifikacijah uspešne vse Slovenke
Na tekmo so se uvrstile tudi preostale tri Slovenke, Nika Vodan je bila šesta, Katra Komar 22., Maja Kovačič pa 26.
Prevc se bo pomerila z Američanko Josie Johnson, Vodan s Francozinjo Jospehine Pagnier, Komar z Japonko Yuko Seto, Kovačič pa z Norvežanko Anno Odine Stroem.
Po ženski tekmi bodo na sporedu še kvalifikacije za drugo tekmo moške novoletne turneje. Oči bodo uprte predvsem v Domna Prevca, zmagovalca prve tekme v Oberstdorfu in pa tudi v Timija Zajca, pri slednjemu bo zanimivo videti, kako bo prenesel diskvalifikacijo na prvi tekmi, na kateri bi brez za nekaj milimetrov predolge hlačnice zasedel drugo mesto.
