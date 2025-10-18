V Hinzenbachu se Slovencev v boju za vidna mesta ni spraševalo nič

Nemec Philipp Raimund je na srednji skakalnici v Hinzenbachu na ledeni smučini konkurenco na tekmi poletne velike nagrade ugnal z 89.5 in 91.5 metri ter 251,8 točkami. Drugi je bil domačin, Daniel Tschofenig z dvakrat po 92.5 metri in 250,3 točkami, tretji pa vodilni po prvi seriji, še en Avstrijec, Jan Hoerl s 94 in 88.5 metri ter 248,4 točkami.

Na 16. mestu bi moral biti najboljši Slovenec debitant na tekmah najvišjega nivoja, Enej Faletič, a je bil v finalu diskvalificiran in je končal na 30. mestu, tako da je bil na 25. mestu najboljši Anže Lanišek s 85 in 83.5 metri ter 213,9 točkami, mesto za njim je končal Lovro Kos z enakima daljavama, a z 211,0 točkami. Timi Zajc je hibridno preizkušjo na Zgornjem Avstrijskem končal na 48. mestu.