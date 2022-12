V Hochfilznu biatlonski krst Anamarije Lampič

"Glede na to, da sem dobro tekmovala na zadnjih tekmah, so se trenerji odločili, da nastopim na svetovnem pokalu v Hochfilznu. Zelo sem vesela, a še vedno nimam nobenih pričakovanj. Še vedno se učim in tudi ta konec tedna se želim čim več naučiti še iz svetovnega pokala," pričakovanja ob premieri znižuje Anamarija Lampič. Posamezni nastopi na tekmi pokala IBU v Idre Fjallu na Švedskem pretekli teden so bili zelo dobri. Po pričakovanjih Lampič potrjuje dobro tekaško formo, strelska je vsaj na prvi tekmi še preveč nihala, a tudi v biatlonskem taboru poudarjajo, da je težka tekma najboljši trening. "Zanesljivo mi manjka še veliko, veliko izkušenj in tekem, da bom res suverena. Tukaj sem zato, da se čim več naučim. Komaj čakam," je pred premiero med najboljšimi še povedala tekmovalka. Ni skrivnost, da si v slovenskem taboru še kako želijo, da bi Lampičeva solidno nastopila na domači tekmi svetovnega pokala prvi teden januarja na Pokljuki. Obenem gre tudi za sestavo slovenske štafete, zato se bo Poloni Klemenčič, ta je presenetila z zelo dobrimi predstavami v Kontiolahtiju, in njeni sestrični Živi Klemenčič ob Lampičevi v Avstriji pridružila še mlada Lena Repinc.

Slovenske barve bodo enako kot v Kontiolahtiju v moški konkurenci zastopali Jakov Fak, Rok Tršan, Miha Dovžan, Lovro Planko, Alex Cisar, Toni Vidmar, Živa Klemenčič in Polona Klemenčič.

V Hochfilznu bo že v četrtek na sporedu ženski sprint, v petek moški, nato v soboto obe zasledovanji in v nedeljo štafetni tekmi.