V hotelu našli mrtvega norveškega biatlonca

"Naše misli so v prvi vrsti z njegovo družino in prijatelji, tako na Norveškem kot v tujini. Trenutno sodelujemo z italijanskimi organi pregona, ki preiskujejo vzrok smrti," je ob tem dejal vršilec dolžnosti generalnega sekretarja norveške zveze Emilie Nordskar. Italijanski organi pregona bodo v času preiskave zaslišali njegove reprezentančne kolege, s katerimi je bil Guttorm Bakken na pripravah v Italiji, ter sorodnike.

Sivert Guttorm Bakken je v svetovnem pokalu zabeležil eno zmago, slavil je v sezoni 2021/22 v skupinskem startu v domačem Oslu, letos pa je bil na začetku sezone četrti na individualni tekmi na 20 km v švedskem Östersundu, pretekli konec tedna pa je bil peti v sprintu v Annecyju. Bil je 13. v skupnem seštevku.

Sivert Guttorm Bakken FOTO: Profimedia