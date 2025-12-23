Naslovnica
V hotelu našli mrtvega norveškega biatlonca

Bolzano, 23. 12. 2025 22.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sivert Guttorm Bakken

Norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkena so danes v hotelski sobi v italijanskem mestu Lavaze našli mrtvega, poročajo tuje tiskovne agencije. Vzrok smrti 27-letnika po informacijah Norveške smučarske zveze še ni znan.

"Naše misli so v prvi vrsti z njegovo družino in prijatelji, tako na Norveškem kot v tujini. Trenutno sodelujemo z italijanskimi organi pregona, ki preiskujejo vzrok smrti," je ob tem dejal vršilec dolžnosti generalnega sekretarja norveške zveze Emilie Nordskar. Italijanski organi pregona bodo v času preiskave zaslišali njegove reprezentančne kolege, s katerimi je bil Guttorm Bakken na pripravah v Italiji, ter sorodnike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sivert Guttorm Bakken je v svetovnem pokalu zabeležil eno zmago, slavil je v sezoni 2021/22 v skupinskem startu v domačem Oslu, letos pa je bil na začetku sezone četrti na individualni tekmi na 20 km v švedskem Östersundu, pretekli konec tedna pa je bil peti v sprintu v Annecyju. Bil je 13. v skupnem seštevku.

Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken
FOTO: Profimedia

Po sezoni 2021/22 je moral začasno prekiniti kariero zaradi težav s srcem. Po dolgotrajni odsotnosti se je letos vrnil v norveško ekipo za svetovni pokal, v lanski pa je bil del norveških ekip na nižji ravni tekmovanj. Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.

