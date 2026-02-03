Z najboljšo popotnico se bo v italijanske Dolomite podal Tim Mastnak, ki je na tekmi svetovnega pokala na Rogli osvojil četrto mesto. "Vesel sem, da sem na zadnjih tekmah prikazal svoje najboljše vožnje, zato se tja odpravljam z dobrimi občutki. Mislim, da sem dobro stopnjeval formo, zaradi česar se lahko veselim olimpijske tekme," je dejal Mastnak. Mastnak je na olimpijskih igrah v Pekingu pred štirimi leti že osvojil srebrno medaljo. "V Livignu ne bom branil ničesar, saj mi te medalje nihče ne more ukrasti ... V športu še imam zastavljene določene cilje, zato nameravam osvojiti še kaj žlahtnega," je predstavil svoje razmišljanje.

Tim Mastnak se na zimske olimpijske igre v Italijo podaja zmerno optimističen. FOTO: Profimedia

Ko gre za pripravljenost pred prihajajočimi olimpijskimi igrami, Mastnak priznava, da je nekaj razlik v primerjavi s tekmovanjem na Kitajskem pred štirimi leti. "Forma je zagotovo drugačna od tiste pred štirimi leti, ko sem na zadnji tekmi pred igrami stal na stopničkah, a je bil tudi ritem tekem svetovnega pokala popolnoma drugačen. To je težko primerjati. Vem, da sem hiter. V Italiji se lahko zgodi čisto vse," je dodal Mastnak, ki v Livignu pričakuje bučno podporo navijačev. Proga na olimpijskem prizorišču je bila narejena povsem na novo, zato nihče izmed naših deskarjev še nima izkušenj z njo, kar velja tudi za Mastnaka. "Proga bo daljša od tiste v svetovnem pokalu. Tam sicer še nisem bil, zato še ne vem natančno, kakšna je. Enostavno se bom prepustil občutkom in se skušal čim hitreje prilagoditi. Verjamem pa, da lahko na vsaki progi dobro tekmujem."

Gloria Kotnik je na zadnjih ZOI na Kitajskem prišla do bronastega odličja. FOTO: Luka Kotnik

Podobno neobremenjena se v Italijo odpravlja tudi bronasta izpred štirih let Gloria Kotnik. "Navkljub dejstvu, da v letošnji sezoni nisem uspela narediti vrhunskega rezultata, so moje vožnje zelo hitre, zato nimam razloga za skrb. Moji zadnji tekmovalni dnevi so precej boljši, kar je dober razlog za samozavest." Kotnik je ob tem poudarila, da se olimpijska preizkušnja precej razlikuje od preostalih. "Drugačna je že v tem, da poteka le enkrat na štiri leta. Pomembno je, da imaš dober dan." Dejstvo, da ima v svojih vitrinah že olimpijsko medaljo, jo še dodatno razbremenjuje. "Zagotovo je malce lažje, če že imaš medaljo. Toda po drugi ne vztrajam zgolj zato, da grem na olimpijske igre, ampak so moji cilji še vedno visoki. S takim pristopom odhajam v Italijo in si želim prikazati moje najboljše predstave."

Žan Košir ima z osvajanjem medalj na največji športni manifestaciji že veliko izkušenj. FOTO: Luka Kotnik

Kotnik se je skupaj z Mastnakom, Koširjem in Margučem v tem tednu odpravila v Livigno. "Časa je zelo malo. Upam, da bomo v Italiji lahko naredili nekaj dobrih treningov, da se bomo lahko čim bolje pripravili na olimpijsko preizkušnjo. 8. februarja želim prikazati svoje najboljše predstave." Z ne najbolj obetavno popotnico se na olimpijski preizkus odpravlja tudi Žan Košir, ki se lahko pohvali že z dvema bronastima in srebrno medaljo s tekmovanja pod petimi krogi. "Ne glede na vse, moraš vedno verjeti vase. Skozi sezono zagotovo ni bilo vse idealno. Imam pa potrditev, da sem bil na težkih progah zelo hiter. Seveda pa mi manjka nekaj konstantnosti in vrhunskih rezultatov, da bi bil bolj taktičen in umirjen ter izbiral prave odločitve," pred tekmovanjem razmišlja Košir, ki bo z 42 leti najstarejši član slovenske olimpijske odprave.

Rok Marguč višje od 5. mesta na ZOI ni posegel. FOTO: Luka Kotnik