V izločilne boje le Košir

Brez izločilnih bojev sta v moški konkurenci od Slovencev ostala Rok Marguč in Tim Mastnak, ki se mu je za las izmuznil bron na olimpijskih igrah. Slednji je v soboto zasedel četrto mesto na tekmi, tokratne kvalifikacije pa končal na 24. mestu. Marguč je bil 19.
V kvalifikacijah je bil tokrat najboljši Korejec Sangho Lee, včeraj drugouvrščeni na tekmi. Drugo mesto v kvalifikacijah je osvojil sobotni zmagovalec, Italijan Maurizio Bormolini, tretje pa Bolgar Radoslav Jankov.
V ženski konkurenci je Gloria Kotnik, ki je bila v soboto na tekmi 12., tokratne kvalifikacije končala na 21. mestu in za pol sekunde ostala brez izločilnih bojev.
V kvalifikacijah je bila najboljša zmagovalka sobotne preizkušnje, Japonka Tsubaki Miki, druga je bila Avstrijka Sabine Payer, tretja pa Nemka Ramona Theresia Hofmeister, ki je bila tretja tudi na sobotni tekmi.
