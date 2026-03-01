Naslovnica
Zimski športi

V izločilne boje le Košir

Krynica-Zdroj, 01. 03. 2026 11.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Žan Košir

Deskarke in deskarji so v Krynici na Poljskem opravili kvalifikacije za drugi paralelni veleslalom svetovnega pokala na tem prizorišču. V izločilne boje se je od Slovencev prebil le Žan Košir, ki je bil 15.

Žan Košir
Žan Košir
FOTO: Luka Kotnik

Brez izločilnih bojev sta v moški konkurenci od Slovencev ostala Rok Marguč in Tim Mastnak, ki se mu je za las izmuznil bron na olimpijskih igrah. Slednji je v soboto zasedel četrto mesto na tekmi, tokratne kvalifikacije pa končal na 24. mestu. Marguč je bil 19.

Preberi še Tim Mastnak izgubil v polfinalu, Gloria Kotnik izpadla v osmini

V kvalifikacijah je bil tokrat najboljši Korejec Sangho Lee, včeraj drugouvrščeni na tekmi. Drugo mesto v kvalifikacijah je osvojil sobotni zmagovalec, Italijan Maurizio Bormolini, tretje pa Bolgar Radoslav Jankov.

Gloria Kotnik
Gloria Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

V ženski konkurenci je Gloria Kotnik, ki je bila v soboto na tekmi 12., tokratne kvalifikacije končala na 21. mestu in za pol sekunde ostala brez izločilnih bojev.

V kvalifikacijah je bila najboljša zmagovalka sobotne preizkušnje, Japonka Tsubaki Miki, druga je bila Avstrijka Sabine Payer, tretja pa Nemka Ramona Theresia Hofmeister, ki je bila tretja tudi na sobotni tekmi.

deskanje na snegu žan košir

Ilka Štuhec tokrat brez točk, zmagala pa Sofia Goggia

