Zimski športi
V izločilnih bojih le Gloria Kotnik
Gloria Kotnik je edina Slovenka, ki bo nastopila v večernih izločilnih bojih paralelnega slaloma za svetovni pokal v Bad Gasteinu. Kotnik je v kvalifikacijah zasedla deseto mesto, potem ko je bila na prvi, modri progi druga, na rdeči pa 27. Žan Košir v Avstrijo ni dopotoval, Rok Marguč in Tim Mastnak pa sta bila prepočasna za finale. Marguč je zabeležil 19., Mastnak pa 29. čas. V kvalifikacijah sta bila najhitrejša Nizozemka Michelle Dekker in Nemec Stefan Baumeister.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.