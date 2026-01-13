Naslovnica
Zimski športi

V izločilnih bojih le Gloria Kotnik

Bad Gastein, 13. 01. 2026 17.03

Avtor:
M.J. STA
Gloria Kotnik

Gloria Kotnik je edina Slovenka, ki bo nastopila v večernih izločilnih bojih paralelnega slaloma za svetovni pokal v Bad Gasteinu. Kotnik je v kvalifikacijah zasedla deseto mesto, potem ko je bila na prvi, modri progi druga, na rdeči pa 27. Žan Košir v Avstrijo ni dopotoval, Rok Marguč in Tim Mastnak pa sta bila prepočasna za finale. Marguč je zabeležil 19., Mastnak pa 29. čas. V kvalifikacijah sta bila najhitrejša Nizozemka Michelle Dekker in Nemec Stefan Baumeister.

deskanje na snegu Bad Gasteinu

Petra Majdič s šolarji z Dolenjske vadila smučarski tek

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

