V izločilnih bojih le Gloria Kotnik

Gloria Kotnik je edina Slovenka, ki bo nastopila v večernih izločilnih bojih paralelnega slaloma za svetovni pokal v Bad Gasteinu. Kotnik je v kvalifikacijah zasedla deseto mesto, potem ko je bila na prvi, modri progi druga, na rdeči pa 27. Žan Košir v Avstrijo ni dopotoval, Rok Marguč in Tim Mastnak pa sta bila prepočasna za finale. Marguč je zabeležil 19., Mastnak pa 29. čas. V kvalifikacijah sta bila najhitrejša Nizozemka Michelle Dekker in Nemec Stefan Baumeister.