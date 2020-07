Jeseniški hokejisti imajo novo vodstvo

"Nisem si predstavljal, da bom ostal toliko časa. Začeli smo iz nič, na pogorišču, naredili nov klub in vrnili zaupanje javnosti. Ob vsem tem pa izpolnili cilj iz leta 2014, da smo članski hokej na Jesenicah ohranili pri življenju. Ponosen sem na opravljeno delo, se pa zavedam, da sem sam dosegel limit na trgu," je ob napovedi odstopa strnilAnže Pogačar. "Odločitev je v meni zorela nekaj časa. Naš poglavitni cilj je bil ohraniti klub pri življenju, ustvarili smo že kar profesionalen klub. Se pa zavedamo, da kakor raste ekipa, morajo rasti klub in tudi finančne zahteve. Vem, kje je moj osebni domet in ni me sram povedati, da smo iskali pomoč, novo energijo in nov prvi obraz," je razloge za menjavo na vrhu pojasnil Anže Pogačar. V nadaljevanju občnega zbora pa so na predlog novega predsednika člani kluba nato Pogačarja potrdili za direktorja kluba, medtem ko športni direktor ostaja Marcel Rodman. "Rasel sem s hokejem, sem ljubitelj hokeja. Jesenice potrebujejo nadgradnjo, kar je Anže naredili, je jeklena volja, da obdrži takšno raven kluba. Eno leto sem se tudi sam spraševal, ali lahko kaj dodam klubu in Jesenicam. Prizadeval si bom, da bi klub nadgradili in ga poskusili finančno stabilizirati," pa je ob predstavitvi dejal novi predsednik Bohinc.