V kanadskem dvoboju boljši Montreal Canadiens

Hokejisti Pittsburgha so prišli do prve zmage na osmih tekmah. Tokrat so na gostovanju s 4:1 premagali Washington Capitals. Jake Guentzel je za pingvine, ki so sezono sicer izvrstno odprli, saj so na prvih petih tekmah štirikrat zmagali, dosegel gol in podajo. Za hokejiste Washingtona je to zdaj peti poraz na šestih tekmah.

V kanadskem obračunu med Montrealom in Vancouvrom so se zmage veselili domačini, za katere je dva zadetka prispeval Kirby Dach, Nick Suzuki pa je dodal gol in podajo. Izkazal se je tudi vratar Sam Montembeault z 31 obrambami.

Hokejisti Floride so na domačem ledu s 3:0 premagali Carolina Hurricanes. Blestel je Spencer Knight, ki je zbral 40 obramb v vratih panterjev. Razpoložen je bil tudi Brandon Montour s tremi podajami. Florida je dosegla tretjo zmago na štirih tekmah. Hokejisti Caroline pa se bodo morali po porazu hitro pobrati, saj jih že danes ponoči po slovenskem času čaka nov obračun proti Edmonton Oilers.

Minnesota Wild je na gostovanju s 4:1 odpravila Anaheim Ducks. Kiril Kaprizov je dosegel dva gola, Filip Gustavsson pa je zbral 31 obramb ob svoji prvi zmagi v dresu Minnesote. Anaheim je sicer ugoden tekmec za Minnesoto, saj je na zadnjih 11 medsebojnih tekmah vsakič slavila. Za Anaheim je do svojega prvega zadetka v ligi prišel Pavol Regenda. Race ostajajo edina ekipa lige, ki to sezono še ni vpisala zmage po rednem delu.