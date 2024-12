Kranjec zadovoljen s tretjim mestom: 'V ZDA sem imel velikokrat težave'

Žan Kranjec je sezono odprl s šestim mestom na veleslalomu v Söldnu, tokrat pa je storil še korak naprej in dodal piko na i sijajnemu koncu tedna za slovensko smučanje. Spomnimo, Miha Hrobat je v petek na istem prizorišču v smuku prav tako osvojil tretje mesto.

Thomas Tumler, Lucas Pinheiro Braathen in Žan Kranjec

Dodal je, da je pomembno vlogo pri uspehu odigrala priprava na tekmo, saj je imel dovolj časa, da se je ustrezno pripravil na različno vrsto snega, kot so je smučarji vajeni v Evropi. "Pri tem uspehu mi je veliko pomagalo, da smo v ZDA prišli dosti prej, da sem naredil nekaj kakovostnih treningov. Dobro sem tekmoval, vedno so malenkosti, ki se jih da narediti boljše. Vseeno sem zadovoljen, pokazal sem tisto, kar znam. Veselim se naslednjih tekem."

"Zelo sem vesel tretjega mesta. V preteklosti sem imel v ZDA že dostikrat težave in nisem našel hitrosti, tako da sem zelo zadovoljen s tretjim mestom. Dobro se počutim na smučeh in lahko grem samozavestno naprej," je bil s tretjim mestom več kot zadovoljen Kranjec.

* Izidi, Beaver Creek, veleslalom:

1. Thomas Tumler (Švi) 2:27,60

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) + 0,12

3. Žan Kranjec (Slo) 0,58

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 1,05

5. Filip Zubčić (Hrv) 1,25 ...

* Svetovni pokal, skupno (6):

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 245 točk

2. Clement Noel (Fra) 200

3. Atle Lie McGrath (Nor) 192

4. Marco Odermatt (Švi) 180

5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 180

6. Alexander Steen Olsen (Nor) 177

...

12. Žan Kranjec (Slo) 100

20. Miha Hrobat (Slo) 60

* Veleslalom (2):

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 130

2. Alexander Steen Olsen (Nor) 129

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 125

4. Thomas Tumler (Švi) 118

5. Atle Lie McGrath (Nor) 110

6. Žan Kranjec (Slo) 100