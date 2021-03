Slovenca bosta v drugo napadala iz ozadja

S snežno podlago, ki se je spremenila v primerjavi s prejšnjimi dnevi, se je najbolj spoprijateljil Loic Meillard, ki je imel na startu številko 2 ter je najvišje postavil hitrostno letvico. Iz prve jakostne skupine sta se leŽan Kranjec(+2,08) in Italijan Luca de Aliprandini (+2,04), ki je odprl veleslalom s številko 1, prve vožnje lotila taktično napačno ter si edina izmed najboljših nabrala več kot dve sekundi zaostanka. Prvi, ki je zaostal za obema, je bil Slovak Adam Žampa (+2,42) s startno številko 18. Kranjec je bil na na startu preizkušnje s številko 7. Pri vseh merjenjih vmesnega časa je bil v precejšnjem zaostanku (+0,66; +1,19; +1,59). Na koncu je njegov zaostanek zadoščal za 19. čas. "Ponesrečena vožnja, narobe sem se je lotil, postavitev je bila dosti lažja, kot smo trenirali, upam, da dobim priložnosti še za drugo vožnjo, držimo pesti," je bila prva ocena Kranjca. Tudi drugi Slovenec Štefan Hadalin, ki je nastopil s številko 27, ni bil hiter. Njegovi vmesni zaostanki so bili precejšnji (+0,22; +1,51; +2,34), v cilju pa je z zaostankom 2,78 sekunde prehitel le ŠvicarjaDanieleja Setteja (+3,60). "Ni mi uspelo, nisem našel pravih občutkov na tej postavitvi, premalo je bilo čistih zavojev. Upam, da se bom uvrstil v drugo vožnjo," je svoj nastop pospremil Hadalin. Na koncu si je kot 29. zagotovil še en nastop na domačem hribu. V boju za globusa, veliki in veleslalomski, se jeAlexis Pinturaultuvrstil pred izzivalca Švicarja Marca Odermatta, ki je z zaostankom 61 stotink sekunde četrti.

Na startu je bilo 59 tekmovalcev iz 22 držav. Delijo še zadnje vstopnice za veleslalomski finale sezone v Lenzerheideju, kamor se bo odpravilo 25 najboljših veleslalomistov sezone. Med njimi je tudi Žan Kranjec, ki drži sedmo pozicijo v seštevku discipline.

V moškem delu karavane se odvija sila vznemirljiv boj za veliki kristalni globus, ki ga bodo v Lenzerheideju podelili najboljšemu v skupnem seštevku vseh tekem svetovnega pokala v iztekajoči se sezoni.

Alexis Pinturault ima na vrhu 1050 točk, Marco Odermatt na drugem mestu pa 81 točk manj. Boj za veleslalomski seštevek je v znamenju troboja. Pinturault ima pred zadnjima veleslalomoma sezone 550 točk, zaostanek Odermatta na drugem mestu znaša 25 točk. Filip Zubčić na tretjem mestu zaostaja 64 točk.