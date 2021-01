V Kranjski Gori na startu šest Slovenk, ki želijo ponoviti lanski uspeh

Trener mlade smučarke Matija Grašič ni želel ničesar napovedovati: "Navzoč je dodaten pritisk, ker ji trenutno ne gre in ne sestavi tistih voženj, ki smo jih pri njej vajeni. V Kranjski Gori je že dobro tekmovala, najbolj od vseh pozna ta hrib. Upam, da bo našla pozitivne stvari iz lanske tekme. Je pa dodaten plus vsekakor, ko ne bo gledalcev, kar bo zanjo trenutno malce lažje."

"Trenutno moj položaj ni najlažji, nekaj tekem zaporedoma se niti najmanj ni končalo, kot bi si sama želela. Zato je v takšnih razmerah težko najti samozavest. Ker po vsaki tekmi se je treba znova pobrati in najti motivacijo in se sestaviti. To je šport. Ne mislim pa zaradi tega obupati."

"Čeprav je lepo tekmovati tudi v Mariboru, z veseljem tekmujem tukaj na mojem res domačem terenu, ki sem ga doslej že neštetokrat prevozila in ga poznam do potankosti," je na spletni novinarski konferenci pred Zlato lisico dejala Hrovatova.

Eno lepših zgodb je letos spisala Ajdovka Andreja Slokar , ki blesti na tekmah evropskega pokala, v svetovnem pokalu pa je prav letos osvojila tudi premierne karierne točke v svetovnem pokalu. Sicer vse to v slalomu. "V veleslalomu si še ne zaupam najbolj in ne vem, kam sodim, z napadalno vožnjo pa lahko kaj naredim, znam smučati hitro. Zadovoljna sem, da bosta tekmi v Kranjski Gori. Na tej strmini upam, da se bodo lahko skrile moje napake, ki jih še delam."

Z najbolj konstantno veleslalomsko formo se lahko od Slovenk ponaša sicer slalomska specialistka Ana Bucik, ki je bila na petih veleslalomih po vrsti v letu 2020 v točkah (24., 14., 21., 16., 22.). "Sem že dosegla solidne rezultate, a še nisem pokazala voženj, da bi si potem lahko v cilju rekla, to je to, to je pa zdaj bil moj maksimum. Proga ni enostavna, treba se bo boriti od starta do cilja. Upam, da je zdaj moja forma v veleslalomu boljša kot v slalomu," je bila optimistična Bucikova.

Robnikova je na prvih dveh veleslalomih sezone ostala brez uvrstitve, 14. decembra v Courchevelu pa je bila 16. "Mislim, da se moja forma trenutno dviguje in da je boljša kot na začetku sezone. Lani so bile razmere v Kranjski Gori res dobre, upamo, da bodo letos tudi," je dejala Lučanka.

Tako kot Slokarjeva tudi Dvornikova na veleslalomih za svetovni pokal še ni vozila v drugi vožnji:"Upam, da bom znala prenesti dobre vožnje s treningov na tekmo ter bom prikazala svoje najbolj napadalne vožnje."