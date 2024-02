V kvalifikacijah Lahtija uspešne vse Slovenke

Kvalifikacijsko serijo na veliki skakalnici v Lahtiju je s 125.5 metri in 131,6 točkami z nižjega zaletišča dobila povratnica na tekme svetovnega pokala, Norvežanka Eirin Maria Kvandal, druga je bila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger s 124.5 metri in 125,3 točkami, tretja pa Francozinja Josephine Pagnier s 123 metri ter 122,8 točkami. Tik za prvo trojico je končala Eva Pinkelnig s 120 metri in 120,4 točkami na 4. mestu. Najboljša Slovenka je bila na 16. mestu Nika Križnar s 113 metri ter 105,2 točkami, Ema Klinec je bila 25. s 1110 metri ter 96,8 točkami, Katra Komar 26. s 111.5 metri in 96,4 točkami, Taja Bodlaj 29. s 107 metri in 90,6 točkami, Ajda Košnjek je zasedla 38. mesto s 93.5 metri in 64,8 točkami, Nika Prevc pa je po močno prezgodnem odskoku z 82 metri in 51,2 točkami zasedla 40. mesto v konkurenci 41 skakalk.

V prvem skoku za trening je bila s 124 metri najboljša Pagnier, Prevc je s 119.5 metri imela drugo oceno, tretjo Sara Takanaši s 119 metri, Klinec s 124.5 metri četrto, Križnar s 118.5 metri šesto oceno. Med 29. in 37. mestom so bile Bodlaj s 104.5 metri, Komar s 102.5 metri in Košnjek s 93.5 metri.

Drugi trening je s 124 metri prepričljivo dobila Pinkelnig, druga je bila rojakinja Seifriedsberger s 115 metri, tretja Kanadčanka Alexandria Loutitt s 116.5 metri. Prevc je tokrat imela 6. oceno s 118,5 metri, Križnar s 114.5 metri 14., Klinec s 117.5 metri 16. oceno, Komar s 110.5 metri 26. oceno, Bodlaj s 101 metrom 32. oceno in Košnjek z 88 metri 39. oceno serije.