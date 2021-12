V kvalifikacijah le Kobajaši pred Zajcem

Na sobotni posamični tekmi za točke svetovnega pokala bodo poleg Timija Zajca nastopili še Peter in Cene Prevc, Lovro Kos in Anže Lanišek. Prekratek je bil Domen Prevc, ki je skočil le 105 metrov in ostal praznih rok na 59. mestu. Tako Zajc kot zmagovalec Rjoju Kobajaši sta skočila 136,5 metra, Japonec je bil boljši pri oceni (147,5), na koncu je imel 3,2 točke prednosti pred Slovencem. Tretji je bil Avstrijec Jan Hörl (135.5 metra in 140,2 točki).

Peter Prevc je bil s 130.5 metri in 135,6 točkami na sedmem mestu, Cene Prevc s 133 metri in 132,8 točkami na 12., Lovro Kos s 136 metri in 131,5 točkami na 14., Anže Lanišek pa s 121.5 metri in 115,3 točkami na 35. mestu.

Na uradnem treningu pred kvalifikacijami je bil v prvi seriji najboljši Stefan Kraft s 132.5 metri, Zajc je bil osmi s 137 metri, Cene Prevc pa 10. s 129 metri. V drugi seriji je bil s 136.5 metri najboljši domačin Killian Peier, Zajc je bil s 139 metri takrat na četrtem mestu.