V kvalifikacijah obstala Zajc in Semenič

Kvalifikacije v Nižnem Tagilu so zaradi vetra ponudile manjšo loterijo, saj so imeli skakalci neizenačene in zaradi vetra precej zahtevne pogoje. V spremenljivih razmerah je tako Timi Zajc celo ostal brez nastopa na sobotni tekmi. Imel je tretje najslabše pogoje med vsemi, pristal je pri 94 metrih, kar je bilo dovolj za 58. mesto. Na tekmo se ni uspelo prebiti niti Anžetu Semeniču, ki je ponesrečen skok končal pri 98.5 metrih in na 56. mestu med 61 uvrščenimi tekmovalci.