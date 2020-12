V kvalifikacijah Engelberga uspešni vsi Slovenci

Zelo zanesljivo se je na tekmo znova prebilo vseh sedem naših skakalcev. Najboljši v kvalifikacijah je bilTilen Bartol, ki je s 125 metri in 129,9 točkami dolgo časa vodil, na koncu pa je zasedel 11. mesto. Takoj za njim sta se uvrstilaAnže Lanišeks 125 metri in 129,2 točkami terPeter Prevcs 123.5 metri in 126,7 točkami. Zelo zanesljiv je bil tudiCene Prevc s 121.5 metri in 121,0 točkami na 20. mestu. Domen Prevc je skočil 116 metrov in je zbral 115,9 točk na 28. mestu, Bor Pavlovčič je s 116 metri in 109,1 točkami končal na 36. mestu, Rok Justin pa je drugo zaporedno uvrstitev na tekmo ujel s 110 metri in 100,1 točkami na 46. mestu.

Fantastično formo je še enkrat več potrdil Norvežan Halvor Egner Granerud s 136 metri in 144,3 točkami na 1. mestu, drugi je bil Avstrijec Daniel Huber s 134 metri in 142,9 točkami, tretji pa Poljak Kamil Stoch s 129.5 metri in 142,2 točkami.