Ema Klinec v vodstvu po prvi seriji

V Rusiji je na sporedu druga zaporedna tekma smučarskih skakalk za točke svetovnega pokala. Na uvodni tekmi sezone v petek je zmago slavila Avstrijka Marita Kramer, izkazale pa so se tudi slovenske skakalke. Ema Klinec je zasedla drugo mesto, Urša Bogataj je malce zgrešila stopničke na četrtem mestu, med deseterico pa je bila tudi Nika Križnar na osmem mestu.

V kvalifikacijah je Urša Bogataj pristala pri 88 metrih in je zbrala 112,3 točk, kar je bilo dovolj za četrto mesto. Takoj za njo je končala Ema Klinec s 86.5 metri in 111,2 točkami, sedma je bila Nika Križnar s 84 metri in 106,3 točkami. Jerneja Brecl je zasedla 11. mesto z 88 metri in 101,4 točkami, Špela Rogelj je skočila 82 metrov z 90,4 točkami, kar je bilo dovolj za 20. mesto, Nika Prevc pa je z 79.5 metri in 82,5 točkami končala na 30. mestu.

Kvalifikacije je dobila Nemka Katharina Althaus s 95 metri in 118,1 točkami, druga je bila Daniela Iraschko-Stolz s 94.5 metri in 115,4 točkami, tretja pa Japonka Sara Takanaši s 91 metri 115,2 točkami.