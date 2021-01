Nespremenjena ekipa za Lahti, Zajc se vrača v Willingenu

Robert Hrgota bo tako na Finsko s seboj bo odpeljal isto sedmerico, ki je nastopila že v Zakopanah. Poleg Anžeta Laniškaso bili v ekipi še Peter, Domenin Cene Prevc, Tilen Bartol, Žiga Jelarin Bor Pavlovčič, ki bodo tekmovali tudi konec tedna na obeh posamičnih tekmah v Lahtiju. Hrgota je po tekmah v Zakopanah sicer razmišljal, ali bi Timija Zajcamorda uvrstil v ekipo že za Lahti, a se je odločil, da bo raje skakalec doma končal priprave s trenerjem Janijem Grilcemin se vrnil v karavano svetovnega pokala v Willingenu.

"Takoj po novoletni turneji smo naredili sistemsko spremembo, da imamo enega trenerja vedno doma. Da nekdo dela s skakalcem, ki ne odpotuje na tekme svetovnega pokala. Tisti fantje, ki so doma, vadijo z Janijem Grilcem. Zajc se je po novem letu vključil v pogon. Naredili smo načrt programa do Willingena. Ta sistem dela dobro, v ekipi se dobro razumemo. S takšnim sistemom stvar lažje teče," je pojasnil Hrgota.

Posebne zahvale Ljubu Jasniču

Glavni trener je zadovoljen, da gre forma skakalcev v pravo smer. Na ekipni tekmi so bili njegovi varovanci četrti, na posamični pa je bil Lanišek drugi, Domen Prevc osmi, Bartol 12., Jelar 22., Cene Prevc pa 24.

"V soboto smo morda počeli manjše napake, ki jih ne bi smeli, v nedeljo pa smo nastopili bolj odločno in potem so bili tudi rezultati temu primerni. Res pa je, da smo bili tudi z malo slabšimi nastopi v soboto do zadnjega v boju za stopničke, kar pa me tudi veseli,"je dodal Hrgota, ki je še posebej izpostavil delo in trud dolgoletnega vodje zbora in odbora za smučarske skoke pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Ljuba Jasniča.

"Odkar traja 'korona', začutili smo že ob koncu lanske sezone in potem skozi pripravljalno obdobje, moram reči, da bi rad tu izpostavil Ljuba Jasniča, da nam je res omogočil nemotene priprave. Izpostavil bi le pot od Kuusama do Rusije, kjer smo tam samo za teste plačali 7000 evrov, kar je za ekipo zelo velik strošek. Da imamo ob tem možnost ohranjati dobre treninge, da se pri nas to minimalno opazi pri pripravi, je res velika zahvala Ljubu. Upam, da bo šlo tako naprej. Časi so negotovi, denarja nikoli ni dovolj, a za enkrat moramo biti vsi hvaležni, da imamo take pogoje, kot do zdaj,"je Hrgoto citirala spletna stran SZS.

V sredo zjutraj skakalce čaka novo testiranje na koronavirus na Golniku, potem gredo na trening v Planico, v četrtek pa bodo odpotovali proti Lahtiju, kjer bo v soboto ekipna, v nedeljo pa posamična tekma.