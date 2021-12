Prvaki slavili v razprodanem Las Vegasu, odpovedano devet od desetih tekem

Med strelce za goste so se vpisali še Gabriel Fortier, Anthony Cirelli in Pierre-Edouard Bellemare, vratar Andrej Vasilevskij pa je za Tampo, ki je dobila osem od zadnjih devetih tekem, zbral 38 obramb. Pri domačih vitezih je Mark Stone zadel dvakrat, Shea Theodore je zbral dve podaji, Laurent Brossoit pa je zaustavil 15 strelov. Vse to ni bilo dovolj, da bi Vegas nadaljeval niz petih zaporednih zmag.

Vitezi so sicer igrali brez branilca Alexa Pietrangela in napadalca Jevgenija Dadonova, ki sta vstopila v proticovidne protokole.



Izidi:

Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 3:4

Boston Bruins - Carolina Hurricanes preloženo

Ottawa Senators - St. Louis Blues preloženo

Philadelphia Flyers - Washington Capitals preloženo

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils preloženo

Nashville Predators - Winnipeg Jets preloženo

Chicago Blackhawks - Florida Panthers preloženo

Calgary Flames - Anaheim Ducks preloženo

Seattle Kraken - Arizona Coyotes preloženo

San Jose Sharks - Vancouver Canucks preloženo