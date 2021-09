V NHL napovedujejo polnih 30 od 32 dvoran

Zaradi pandemije covida-19 je drugače pri moštvih Vancouver Canucks in Montreal Canadiens. V Vancouvru naj bi bilo na voljo polovica od 18.910 mest za gledalce, v Montrealu pa le 33 odstotkov od skupno 21.302 sedežev. V dokumentu NHL so se posvetili tudi smernicam za cepljenje. V desetih klubih bodo od gledalcev zahtevali potrdilo o opravljenem cepljenju - Buffalo Sabres, Calgary Flames, Canadiens, New York Rangers, Ottawa Senators, San Jose Sharks, Seattle Kraken, Toronto Maple Leafs, Canucks in Winnipeg Jets. Za navijači moštev Anaheim Ducks, Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Nashville Predators, New York Islanders in St. Louis Blues, pa bodo za vstop veljala potrdila o cepljenje oziroma testiranju. V ostalih 14 klubih (Arizona Coyotes, Carolina Hurricanes, Colorado Avalanche, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Minnesota Wild, New Jersey Devils, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights in Washington Capitals) zaenkrat ne bodo zahtevali potrdil, a do začetka sezone se to lahko še spremeni. Zanimivo je tudi z maskami. V 11 dvoranah ne bodo potrebne, v Anaheimu bodo obvezne za necepljene. Posamezniki v zdravstveni stroki so prepričani, da je NHL preveč odprta za navijače, saj je zdravstveni sistem zaradi pandemije covida-19 tudi v ZDA in v Kanadi močno obremenjen. Shazma Mithani iz Edmontona je polne dvorane označil kot "strašno idejo". "Ali res potrebujemo tisoče in tisoče ljudi v zaprtem prostoru, ki bodo vpili in pili, zdaj ko je naš zdravstveni sistem tik pred zlomom?" se sprašuje.

V ligi pričakujejo tudi, da bo do začetka tekmovanja cepljenih 98 odstotkov hokejistov. Za trenerje je cepljenje obvezno.