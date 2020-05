V NHL pred nadaljevanjem sezone potrdili nov format za končnico

Po predlogu za nadaljevanje sezone bodo v prvem krogu končnice prosti po štirje najboljši iz vsake konference pred prekinitvijo lige, torej Boston, Tampa Bay, Washington in Philadelphia z vzhoda ter St. Louis, Colorado, Vegas in Dallas z zahoda. Preostalih 16 klubov pa bo igralo dvoboje na tri zmage. Zmagovalci prvega kroga se bodo v drugem srečali z najvišjimi nosilci in igrali na štiri zmage. Na štiri zmage bodo nato igrali vse do konca.

Los AngelesaAnžeta Kopitarja ne bo v končnici, saj je bil pred prekinitvijo predzadnji na zahodu.