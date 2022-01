V NHL zmagi Toronta in Pittsburgha

Kanadski obračun je bil po prvi tretjini izenačen na 2:2, tako je ostalo tudi po drugi tretjini, v zadnji pa sta zmago domačim zagotovila Ilja Mihejev in Alexander Kerfoot.

Pri gostih, ki so pogrešali kapetana Connorja McDavida in doživeli že enajsti poraz na zadnjih 13 tekmah, je en zadetek dosegel Leon Draisaitl, to je bil njegov 26. in je v tem pogledu prvi strelec lige, prav tako pa je vodilni po točkah, ima jih 53 – toliko kot McDavid.