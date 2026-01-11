Naslovnica
Zimski športi

V Oberhofu norveška zmaga, Slovenija na 13. mestu

Oberhof, 11. 01. 2026 13.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Vetle Sjastad Christiansen

Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Anton Vidmar, Matic Repnik in Lovro Planko so na štafetni tekmi v nemškem Oberhofu osvojili 13. mesto, dolgo je kazalo na uvrstitev v deseterico, a je Planko v zadnji menjavi s kazenskim krogom uvrstitev pokvaril.

Lovro Planko
Lovro Planko
FOTO: Profimedia

Zelo dobro je nastopil predvsem Anton Vidmar, ki je šel na progo kot drugi. Začel je na 14. mestu s 40 sekundami zaostanka za vodilno Francijo, predal pa kot osmi z zaostankom 26 sekund za takrat vodilno Švico. Zelo lepo se je boril Matic Repnik, ki je bil po drugem streljanju na devetem mestu, nato pa močno izgubil v smučini v zadnjem krogu, a vseeno predal kot 10. Lovro Planko je nato moral po streljanju v ležečem položaju v kazenski krog, v stoječem pa je porabil vse tri rezervne naboje in v zadnjem krogu obdržal 13. mesto.

Slavje Norvežanov v Oberhofu
Slavje Norvežanov v Oberhofu
FOTO: Profimedia

Na veselje domačega občinstva je šel po predzadnjem streljanju prvi v smučino Nemec David Zobel, že na naslednjem pa sta ga ujela Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen in Francoz Eric Perrot. Kljub temu, da so morali Norvežani in Francozi po dvakrat v kazenski krog, sta na koncu prav ti dve štafeti odločali o zmagovalcu. Več moči je imel Norvežan, ki si je priboril štiri sekunde prednosti.

Nemški navijači pa so na tribuni ostali z dolgimi nosovi. Zobel je na zadnjem streljanju napake popravljal trikrat. V ozadju sta se mu močno približala Šved Sebastian Samuelsson in vodilni v svetovnem pokalu Italijan Tommaso Giacomel ter ga tudi prehitela. Švedi so stopili na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

