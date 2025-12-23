V Oberstdorf tudi Mogel, na dva večera le štiri skakalke

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota bo na uvod v Oberstdorf poleg Domna Prevca , Anžeta Laniška , Timija Zajca in Roka Oblaka , ki so uspešno nastopali v prvi tretjini sezone, odpeljal še Žaka Mogela , ki bo zamenjal Lovra Kosa. Mogel bo tako dobil prvo priložnost v svetovnem pokalu v olimpijski sezoni.

Medtem pa bo selektor skakalk Jurij Tepeš na turnejo dveh večerov odpeljal le štiri skakalke. Po uradnih informacijah bodo na prvem vrhuncu sezone poleg Nike Prevc skakale še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. "Že nato v Beljaku bomo spet izkoristili polno kvoto šestih skakalk, na Ljubnem pa jih bo nastopilo kar 12," je še sporočil Tepeš.

Seznam skakalcev je izdala tudi švicarska reprezentanca, ki jo vodi Bine Norčič. Nekoliko presenetljivo bo slovenski trener računal tudi na legendarnega Simona Ammanna, ki je letos napolnil že 44 let. Novoletna turneja se bo začela 28. decembra v Oberstdorfu in končala 6. januarja v Bischofshofnu.