Avstrijci vodijo, Slovenci so blizu, ostali padajo

Organizatorji so tekmo začeli pol ure prej kot lani predvsem v strahu pred napovedano vremensko fronto, ki je celotno tekmo pretila. Tudi danes so številni skakalci imeli težave, najhuje pa jo je skupil Italijan Giovanni Bresadola, ki je po padcu zaradi poškodbe kolena Planico moral zapustiti v spremstvu reševalcev. Ob Slovencih so favoriti za zmago tudi Avstrijci, ki so po prvi seriji poletov tudi vodili sedem točk pred Slovenijo, pri kateri je Robert Hrgota pred tekmo poudaril, da gredo njegovi varovanci na zmago. Po drugem skoku Slovencev in poletu Domna Prevca so domači zasedali tretje mesto za vodilnimi Avstrijci in drugimi Poljaki, za prvim mestom pa so zaostajali za zgolj 1,9 točke.