V Planici predstavili vse reprezentance pod okriljem SZS

Športniki z današnje predstavitve že nestrpno pričakujejo začetek zimske sezone, ki se bo po tradiciji začela s smučarskimi nastopi na ledeniku v Söldnu, in sicer 22. in 23. oktobra. Isti konec tedna nastopi čakajo tudi deskarje v akrobatskih skokih.

Seveda pa bo sezona 2022/23 še precej več kot zgolj domače SP. Pomembno bo tudi dogajanje v svetovnih pokalih in drugih tekmovanjih, Slovenija pa bo tradicionalno organizirala tudi številne preizkušnje, ki za športnike na sončni strani Alp predstavljajo dodaten čar v zahtevni in naporni zimi.

Na predstavitvi reprezentanc je bilo prisotnih okoli 100 športnikov ter trenerjev, vodij in predsednikov panog, ki so sedmi sili razkrili utrip pred novo sezono. Cilji so jasni, to so v prvi vrsti odlični nastopi na domačem SP, sicer že 43. po vrsti, ki se bo začelo 21. februarja.

Tabor alpincev söldensko uverturo čaka nekoliko okrnjen. Zaradi poškodbe bo Sölden prisiljena izpustiti Tina Robnik, pod velikim vprašajem je nastop Mete Hrovat na ledeniškem veleslalomu. Pri Hrovatovi so se znova pojavile težave z desnim kolenom. Zanesljivo bodo v Söldnu nastopili olimpijski podprvak Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Andreja Slokar, Ana Bucik in Neja Dvornik. Pred Söldnom se bodo alpski smučarji pripravljali v Val Senalesu, upajo tudi, da bodo dobili priložnost za vadbo na ledeniku pred tekmo.

Ena izmed prvih novosti so tekme v hitrih disciplinah v Zermattu in Cervini zadnji oktobrski konec tedna in prvi novembrski vikend , ki jih po uspešnih pripravah že nestrpno pričakujejo.

V tekmovalno zelo zgoščeni poolimpijski sezoni svetovnih prvenstev ne bo manjkalo. Alpski smučarji bodo v Courchevelu oz. Meribelu v Savojskih Alpah v Franciji od 6. do 19. februarja, med 8. in 19. februarjem v Oberhofu v Nemčiji čaka SP biatlonce.

Predstavitve se je udeležila večina članov ekip, vključno z dvakratno smukaško prvakinjo Ilko Štuhec, biatloncem Jakovom Fakom, deskarjema Žanom Koširjem in Glorio Kotnik, skakalcema Uršo Bogataj ter Petrom Prevcem in drugimi orli. Je pa njegov brat Cene Prevc napovedal tekmovalno slovo. Posvetil se bo drugim ciljem, na skakalnici pa načrtuje le še zadnji polet kot predskakalec ob koncu sezone v Planici.

Deskarji in smučarji v prostem slogu in deskanju alpskega sloga se bodo za naslove svetovnih prvakov merili v Bakurianiju v Gruziji od 19. februarja do 5. marca. Tudi tekmovalce v telemarku čaka SP, in sicer v Mürrenu v Švici od 20. do 26. marca.