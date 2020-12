Pod Poncami preizkusili letalnico, najdlje Lovro Kos

Prvi je premierno pod reflektorji v Planici poletel Rok Tarman, ki je pristal pri 148 metrih. V prvi seriji sta bila najdaljša Lovro KosinCene Prevc, ki sta skočila 209 metrov. Skupaj je letalnico v gosti megli v prvi seriji preizkusilo 15 skakalcev, v drugi pa 16. Trije so v prvi seriji presegli 200-metrsko mejo. Poleg Prevca in Kosa je to uspelo še Matevžu Samcu (200 m).

V drugo je bil najdaljši Kos z 225 metri, še petim pa je uspelo preskočiti 200 metrov, in sicer Andražu Pograjcu (204),Niku Fabjanu (209) inErnestu Prišliču (207) ter Samcu (203) in Prevcu (210), ki jima je to uspelo drugič.