V Planici s kipom počastili svetovni rekord Domna Prevca

"Po treh mesecih sem včeraj prvič prišel spet pod Ponce, saj smo tu na pripravah. Res malo emocij prihaja nazaj, veliko se dogaja in res je neverjetno, ko gledaš za nazaj, kaj vse se mora 'poklopiti', da to dosežeš. Te sanje, te premike je res lepo podoživljati, obenem pa je tudi dobra motivacija, da malo lažje 'prešvicaš' te poletne priprave," je po odkritju spomenika na mestu doskoka ob svetovnem rekordu dejal junak dneva.

Čeprav so od rekorda šele slabi trije meseci, so skakalci že s polno paro zakorakali v prihajajočo olimpijsko sezono. "Mislim, da trenutno ni preveč hudo. Vsako leto se bolj sprijaznim s tem, da je poletni del priprav enostavno treba dobro oddelati. Če veš, zakaj delaš, potem ni nič težko," je dejal 26-letni Prevc in dodal, da se mu lesen kip zdi zelo zanimiv: "Vsakič, ko se bom povzpel na letalnico, bo ta kip dodatna spodbuda."

Finale minule sezone se je končal na najlepši možen način, z zmago Anžeta Laniška in z rekordno daljavo Domna Prevca , ki je tako v dolino pod Poncami po enajstih letih spet vrnil svetovni rekord. Zdaj na mestu doskoka stoji lesena skulptura, ki jo je Tadej Brgles izdelal z motorno žago, s čimer so planiški delavci nekako nadaljevali idejno zasnovo doline, saj podobno delo že stoji tudi pri novi Bloudkovi velikanki.

"Zagotovo je to neka taka točka, ko si rečeš, to smo naredili, zdaj pa delamo naprej. Menim, da se da iti še dlje, za to delamo vsak dan, vsak trening dodajaš, iščeš občutke, se pripravljaš mentalno ... Pri skokih potrebuješ čas, da dozoriš, ob tem pa je zelo pomembno, da imaš ob sebi prave ljudi," je še menil rekorder, ob katerem je bila celotna skakalna reprezentanca, brat Peter Prevc ter številni drugi, ki so mu pomagali na poti do uspeha.

Direktor zavoda Planica in nekdanji svetovni prvak Franci Petek je povedal, da je ideja za svojevrstno obeležje nastala v trenutku, ko je Prevc dosegel svetovni rekord. "Skupaj s sodelavci nordijskega centra smo se zavedali, da je to enkraten trenutek, ki se nikoli več ne bo ponovil, da je prvič Slovenec postavil svetovni rekord na planiški letalnici, v Planici. Pravzaprav se je na to čakalo, to so bile sanje, vizija zadnjih 90 let, od Bloudka naprej so pravzaprav za ta namen gradili skakalnice in letalnice," je dejal Petek.

Idejni vodja današnjega dogodka Jelko Gros je dodal, da je bila po rekordu odločitev za postavitev obeležja v dolini pod Poncami povsem naravna. "Vemo, kako se obnašajo turisti, želijo se fotografirati z neko znamenitostjo in v tem trenutku je svetovni rekord naša največja znamenitost tega dela. Namesto da bi fotografirali na roke napisan svetovni rekord, se spodobi, da ima svetovni rekorder svojo skulpturo."