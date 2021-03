V Planici zadovoljni s premiero za nordijske parasmučarje in biatlonce

Slovenija je s Kranjsko Goro že gostila tekme alpskih parasmučarjev, tokrat pa je bilo v Planici prvič na najvišji ravni tudi tekmovanje za nordijske smučarje. Skupno je bilo na tekmovališčih 90 športnikov iz Argentine, Avstrije, Brazilije, Kanade, Hrvaške, Francije, Italije, Koreje, Nemčije, Poljske, Rusije, Ukrajine, Švice in ZDA, slovenske barve pa je zastopala Tabea Dolžan, za katero je bil to prvi nastop na tej ravni tekmovanj.

Prireditelji tekem, družba Hit Alpinea, ki je projekt izpeljala v sodelovanju z Nordijskim centrom Planica, so se letos spopadli z zahtevno nalogo. Posebno pozornost so morali namreč nameniti pripravam in izvedbi tekem, ki so bile prilagojene "koronskim" ukrepom. Tekmovalci ter celotno strokovno in podporno osebje so bivali v varnostnem mehurčku, izvajali pa so tudi redna testiranja.

Sajovic: Velik izziv

"V preteklosti smo že uspešno izpeljali štiri svetovne pokale in eno SP v alpskem smučanju smučarjev invalidov, a kljub vsem tem izkušnjam je bil tokratni svetovni pokal velik izziv. Ponosni smo, da nam je kljub vsem omejitvam in zaostrenim pogojem obratovanja uspelo celotno prireditev izpeljati brezhibno. Veseli smo tudi pozitivnih odzivov tekmovalcev in njihovih spremljevalcev, med katerimi jih je bila velika večina prvič v Sloveniji. Zagotovili so, da se bodo k nam z veseljem in zagotovo še vrnili," je ob koncu tekmovanj ocenil direktor družbe Hit Alpinea in tudi predsednik organizacijskega odbora Milan Sajovic.

Na tekmi je slovenske barve branila Dolžanova. Mladi tekačici iz domačega društva Rateče-Planica ni uspelo priti v finale, a so bile zanjo pomembne tudi izkušnje v močni konkurenci. V kvalifikacijah v sprintu na 1000 metrov je zasedla peto mesto, kar je bila tudi končna uvrstitev v njeni skupini.

"Za prvo tekmo na tako visoki ravni sem kar dobro odtekla. To je bila moja prva tekma v svetovnem pokalu. Videla sem, kako močna je konkurenca. Imam še rezerve, predvsem pri teku navkreber. Šport mi pomeni vse, tokratna tekma pa je velika spodbuda za naprej," je za spletno stran krovne zveze za šport invalidov povedala mlada tekačica.