V poolimpijski zimi skakalke na Ljubnem takoj po novoletni turneji

Tudi letos je bila Nika Prevc na Ljubnem razred zase. FOTO: Luka Kotnik

Po predlogu koledarja naj bi se svetovni pokal začel konec tedna med 20. in 22. novembrom 2026 v Lillehammerju. Vendar pa so pri Fisu poudarili, da od norveških organizatorjev zahtevajo izboljšanje kakovosti dogodka.

Naslednji konec tedna (27.- 29. november) bodo moški skakali v Ruki, ženske pa v Hinzenbachu. Decembra bosta tako moški kot ženski svetovni pokal potekala v Wisli (4.- 6. december), Titisee-Neustadtu (11.- 13. december) in Engelbergu (18.- 20. december). Sledil bo 75. novoletna turneja štirih skakalnic (28. december 2026 - 6. januar 2027), kjer se bodo za zlatega orla prvič pomerile tudi skakalke. Januar bo bolj naporen za ženske, ki bodo takoj po turnirju štirih skakalnic pomerile na Ljubnem (8.- 10. januar 2027), nato pa se bodo odpravile v Azijo na tekmovanja v Zhangjiakouju (15.- 17. januar), Zau (19. - 20. januar) in Sapporu (22.- 24. januar).