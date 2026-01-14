Naslovnica
Zimski športi

V poolimpijski zimi skakalke na Ljubnem takoj po novoletni turneji

Ljubljana, 14. 01. 2026 10.52

Avtor:
STA
Tudi v nedeljo je bila Nika Prevc razred zase.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je objavila preliminaren koledar za svetovni pokal v smučarskih skokih za moške in ženske za sezono 2026/27. Smučarske skakalke se bodo na Ljubnem ob Savinji pomerile takoj po premierni novoletni turneji, finale sezone pa bosta gostila Vikersund za ženske in Planica za moške.

Tudi letos je bila Nika Prevc na Ljubnem razred zase.

FOTO: Luka Kotnik

Po predlogu koledarja naj bi se svetovni pokal začel konec tedna med 20. in 22. novembrom 2026 v Lillehammerju. Vendar pa so pri Fisu poudarili, da od norveških organizatorjev zahtevajo izboljšanje kakovosti dogodka.

Preberi še Kako je slovenski kraj z 800 prebivalci postal rekorder

Naslednji konec tedna (27.- 29. november) bodo moški skakali v Ruki, ženske pa v Hinzenbachu. Decembra bosta tako moški kot ženski svetovni pokal potekala v Wisli (4.- 6. december), Titisee-Neustadtu (11.- 13. december) in Engelbergu (18.- 20. december). Sledil bo 75. novoletna turneja štirih skakalnic (28. december 2026 - 6. januar 2027), kjer se bodo za zlatega orla prvič pomerile tudi skakalke.

Januar bo bolj naporen za ženske, ki bodo takoj po turnirju štirih skakalnic pomerile na Ljubnem (8.- 10. januar 2027), nato pa se bodo odpravile v Azijo na tekmovanja v Zhangjiakouju (15.- 17. januar), Zau (19. - 20. januar) in Sapporu (22.- 24. januar).

Preberi še Na Japonskem priložnost za Žigo Jančarja

Moški bodo imeli po novoletni turneji prost vikend, nato pa bodo tekmovali v Zakopanah (15. - 17. januar) in Sapporu (22. - 24. januar). V prihodnjih tednih bosta nato moški in ženski svetovni pokal potekala v Willingenu (29.- 31. januar), Lake Placidu (5. - 7. februar) in Lahtiju (12. - 14. februar). Ženska tekmovanja so na sporedu še v Beljaku (19. - 21. februar).

To bo zadnja tekma svetovnega pokala pred glavnim dogodkom sezone - svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Falunu (22. februar - 7. marec 2027). Marca bosta združeni moški in ženski svetovni pokal v Oslu (12. - 14.) in Vikersundu (19. - 21).

Za ženske bodo poleti v Vikersundu obenem tudi finale sezone, moški pa bodo leteli še teden dni pozneje v Planici od 26. do 28. marca 2027, kjer je predvideno finalno tekmovanje sezone 2026/27. Uradni koledar naj bi svet Fisa potrdil junija na kongresu v Beogradu.

smučarski skoki koledar
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
