V poolimpijski zimi skakalke na Ljubnem takoj po novoletni turneji

Po predlogu koledarja naj bi se svetovni pokal začel konec tedna med 20. in 22. novembrom 2026 v Lillehammerju. Vendar pa so pri Fisu poudarili, da od norveških organizatorjev zahtevajo izboljšanje kakovosti dogodka.
Naslednji konec tedna (27.- 29. november) bodo moški skakali v Ruki, ženske pa v Hinzenbachu. Decembra bosta tako moški kot ženski svetovni pokal potekala v Wisli (4.- 6. december), Titisee-Neustadtu (11.- 13. december) in Engelbergu (18.- 20. december). Sledil bo 75. novoletna turneja štirih skakalnic (28. december 2026 - 6. januar 2027), kjer se bodo za zlatega orla prvič pomerile tudi skakalke.
Januar bo bolj naporen za ženske, ki bodo takoj po turnirju štirih skakalnic pomerile na Ljubnem (8.- 10. januar 2027), nato pa se bodo odpravile v Azijo na tekmovanja v Zhangjiakouju (15.- 17. januar), Zau (19. - 20. januar) in Sapporu (22.- 24. januar).
Moški bodo imeli po novoletni turneji prost vikend, nato pa bodo tekmovali v Zakopanah (15. - 17. januar) in Sapporu (22. - 24. januar). V prihodnjih tednih bosta nato moški in ženski svetovni pokal potekala v Willingenu (29.- 31. januar), Lake Placidu (5. - 7. februar) in Lahtiju (12. - 14. februar). Ženska tekmovanja so na sporedu še v Beljaku (19. - 21. februar).
To bo zadnja tekma svetovnega pokala pred glavnim dogodkom sezone - svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Falunu (22. februar - 7. marec 2027). Marca bosta združeni moški in ženski svetovni pokal v Oslu (12. - 14.) in Vikersundu (19. - 21).
Za ženske bodo poleti v Vikersundu obenem tudi finale sezone, moški pa bodo leteli še teden dni pozneje v Planici od 26. do 28. marca 2027, kjer je predvideno finalno tekmovanje sezone 2026/27. Uradni koledar naj bi svet Fisa potrdil junija na kongresu v Beogradu.
