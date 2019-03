V povezavi z dopinško afero v Seefeldu omenjena tudi Slovenija

Ta o osumljenih športnikih in športih zaradi poteka preiskave ni povedal ničesar, razkril pa je lokacije izvajanja dopinga in najmanj na tem področju je afera segla tudi na južno stran Alp. "Krvni doping so izvajali v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Švedskem, Hrvaškem, v Finski, Estoniji, Sloveniji, Južni Koreji in ameriški zvezni državi Havaji," je danes besede tožilca povzela dpa. Tožilstvo identitete domnevnih strank ni razkrilo, prav tako ne, za katere športne panoge gre. Športniki, ki so se znašli na seznamu, pripadajo petim različnim športom, od tega gre tudi za tri zimske športe, je drobce informacij podal nemški tožilec.

Na slovenski nacionalni antidopinški agenciji Sloadi uradno o povezavah med Slovenijo in dopingom v Seefeldu še niso obveščeni. "Kadar so zadeve geografsko tako blizu, vedno obstaja nevarnost povezave s sosednjimi državami. Sam o povezavi tega primera s Slovenijo nisem obveščen. Tam imajo strogo zakonodajo in policija vodi svojo preiskavo, s katero nisem seznanjen," je o morebitni povezavi s Slovenijo povedal direktor Sloade Jani Dvoršak.

Osumljeni zdravnik naj bi športnikom, večina je moških, pomagal s tako imenovanimi transfuzijami krvi oziroma krvnim dopingom, v obdobju med letoma 2011 in 2019. "O tem, da so bili na seznamu, še nismo obvestili vseh športnikov," je na novinarski konferenci še poudaril Gräber. V javnosti so sicer zaokrožila posamezna imena skesancev oziroma športnikov, ki so priznali sodelovanje z nemškim zdravnikom. Osumljeni zdravnik naj bi na sezono od posamezne stranke prejel med 4000 in 12.000 evrov, je še navedel tožilec po zaslišanju osumljenega zdravnika s sedežem v nemškem Erfurtu.

Gräber je opozoril tudi na nevarnost početja kršiteljev, saj naj bi krvni doping izvajali tudi ljudje brez medicinskega znanja, vprašljivi so bili tudi pogoji, saj je šlo večkrat za nesterilne prostore. "Uporabljen je bil tudi preparat, pri katerem se ni točno vedelo, za kaj gre. Ko so se pojavili stranski učinki, se preparat ni več uporabljal."

Kot je še povedal tožilec, so bili sodelavci nemškega zdravnika, temu grozi zaporna kazen do 10 let, prisotni tudi na lanskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu, kjer so za svoje delo na dan dobili po 200 evrov.