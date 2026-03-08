Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

'V prihodnji sezoni deset odstotkov manj sredstev za slovensko alpsko smučanje'

Kranjska Gora, 08. 03. 2026 13.58 pred 58 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.F. Ž.Ž.
3a6e633e80_63551634

Letošnja sezona alpskega smučanja se počasi približuje koncu. V slovenskem taboru s prikazanim ne morejo biti najbolj zadovoljni, saj slovenski smučarji na stopničke še niso uspeli stopiti, veliko smole pa so imeli tudi s poškodbami. Na pokalu Vitranc smo se o prihodnosti slovenskega alpskega smučanja pogovarjali s predsednikom panoge za alpsko smučanje Janezom Bijolom.

Misli vodilnih mož slovenskega alpskega smučanja so pred koncem letošnje sezone že usmerjene v naslednjo. Kot nam je povedal predsednik panoge za alpsko smučanje Janez Bijol, sta se prejšnji teden prvič sestala zbor panoge in odbor alpskih disciplin. Za novega vodjo panoge je bil imenovan Aleš Rogelj, ki bo funkcijo uradno prevzel s prvim majem.

Preberi še Žan Kranjec: Verjamem, da naslednja sezona ne bo moja zadnja

Kljub številnim novostim pa Bijol drastičnih sprememb v naslednjih štirih letih ne napoveduje. "Ne pričakujem, da bomo lahko v naslednjem olimpijskem ciklu naredili kakšne večje spremembe."

Situacija je precej bolj optimistična v ženski konkurenci, več težav s podmladkom pa imajo pri moških. "Pri ženskah je precej lažje, saj imamo kar nekaj podmladka, na nižji ravni imamo nekaj uspešnih deklet. Pri fantih pa je na primer razlika med Miho Oserbanom in Žanom Kranjcem kar 14 let," poudarja predsednik slovenskega alpskega smučanja.

Velika luknja pa bo v slovenskem ženskem alpskem smučanju zazevala, ko bo svojo tekmovalno pot sklenila Ilka Štuhec. Štajerka je namreč edina slovenska predstavnica, ki nastopa v hitrih disciplinah. Štuhčeva naj bi s tekmovanjem zaključila po koncu letošnje sezone, a če bi se odločila podaljšati še za kakšno sezono, bi bila to po mnenju Bijola odlična novica za slovensko smučanje.

"Jaz bi si seveda želel, da Ilka še smuča naprej, je pa v ozadju tudi ozadje njenega zdravstvenega stanja oziroma fizične priprave, koliko je še zmožna. Vemo, da je imela veliko poškodb v svoji karieri. Če se bo pa odločila, da bo še eno sezono vozila naprej, jo bomo seveda podprli v takšni obliki, kot smo jo do sedaj," pravi.

Preberi še Na najvišji stopnički Elena Curtoni, s tretjim mestom presenetila Asja Zenere

V prihodnjo sezono pa bodo slovenski alpski smučarji krenili tudi z nekoliko okrnjenim proračunom, razkriva Bijol."Zelo pesimistično računamo, da bo v prihodnji sezoni na voljo deset odstotkov manj sredstev. Že samo zato, ker ni olimpijska sezona, ostanemo brez sredstev olimpijskega komiteja. Sicer pa razgovori s sponzorji zaenkrat kažejo dobro," je med drugim pred našim mikrofonom dejal predsednik panoge za alpsko smučanje.

alpsko smučanje janez bijol aleš rogelj

Dvojna zmaga Mercedesa, Ferrari v boju za zmago zatajil z odločitvami

Pogačar kot prvi v zgodovini četrtič 'osvojil' Strade Bianche

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojito88521
08. 03. 2026 14.59
Zmanjšajo naj število in plače funkcionarjev pa bo šlo. Je pa res na žalost smučanje šport ki počasi ugaša. Tudi ukvarjanje s tem profesionalno ali ljubiteljsko prinaša velike stroške.
Odgovori
0 0
gogi_
08. 03. 2026 14.21
Tale bajsol je res sposoben in odlicen ritorik. S takimi uspesnezi se ni za bati za prihodnost. Bravo le tako naprej,no bunda je pa lepa in prav vsej familiji in prjatlom.
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
08. 03. 2026 14.11
Tole pocasi ugaša. Zanimivo bo, ko bo pa en kup funkcionarjev pa se vedno delovalo.
Odgovori
+2
2 0
flojdi
08. 03. 2026 13.49
??10 manj./pa eni se tako radi slikcajo ob Zlatih medaljah..čudno..ali pa tudi ne
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
vizita
Portal
Temna plat meditacije in čuječnosti, o kateri se premalo govori
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
moskisvet
Portal
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
dominvrt
Portal
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551