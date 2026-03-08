'V prihodnji sezoni deset odstotkov manj sredstev za slovensko alpsko smučanje'

Misli vodilnih mož slovenskega alpskega smučanja so pred koncem letošnje sezone že usmerjene v naslednjo. Kot nam je povedal predsednik panoge za alpsko smučanje Janez Bijol, sta se prejšnji teden prvič sestala zbor panoge in odbor alpskih disciplin. Za novega vodjo panoge je bil imenovan Aleš Rogelj, ki bo funkcijo uradno prevzel s prvim majem.

Kljub številnim novostim pa Bijol drastičnih sprememb v naslednjih štirih letih ne napoveduje. "Ne pričakujem, da bomo lahko v naslednjem olimpijskem ciklu naredili kakšne večje spremembe." Situacija je precej bolj optimistična v ženski konkurenci, več težav s podmladkom pa imajo pri moških. "Pri ženskah je precej lažje, saj imamo kar nekaj podmladka, na nižji ravni imamo nekaj uspešnih deklet. Pri fantih pa je na primer razlika med Miho Oserbanom in Žanom Kranjcem kar 14 let," poudarja predsednik slovenskega alpskega smučanja.

Velika luknja pa bo v slovenskem ženskem alpskem smučanju zazevala, ko bo svojo tekmovalno pot sklenila Ilka Štuhec. Štajerka je namreč edina slovenska predstavnica, ki nastopa v hitrih disciplinah. Štuhčeva naj bi s tekmovanjem zaključila po koncu letošnje sezone, a če bi se odločila podaljšati še za kakšno sezono, bi bila to po mnenju Bijola odlična novica za slovensko smučanje. "Jaz bi si seveda želel, da Ilka še smuča naprej, je pa v ozadju tudi ozadje njenega zdravstvenega stanja oziroma fizične priprave, koliko je še zmožna. Vemo, da je imela veliko poškodb v svoji karieri. Če se bo pa odločila, da bo še eno sezono vozila naprej, jo bomo seveda podprli v takšni obliki, kot smo jo do sedaj," pravi.