Slovenke v Planici razočarale, zmagala Katharina Althaus, ki je nasledila Klinčevo

V kvalifikacijah, ki so potekale že v sredo, je trenutno najboljša skakalka in četrtkova zmagovalka Eva Pinkelnig končala kot peta. Uspešna pa je bila tudi peterica Slovenk. Najboljša je bila Nika Križnar na osmem mestu, ki si je ta rezultat zagotovila kljub težavam, ki jih je imela z zdravjem. Ema Klinec je bila mesto za njo, deveta. Maja Vtič je bila 13., Nika Prevc 25., in Katra Komar 28. Kot prva je končala Norvežanka Anna Odine Ström, in sicer pred Nemko Katharino Althaus in Japonko Yuki Ito.