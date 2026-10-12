Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

'V razhodu z Massijem ne vidim nič nenavadnega'

Ljubljana, 12. 10. 2026 08.12 pred 24 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Andreja Slokar

Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati, uspešen preizkus na postavljeni progi pa ji je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.

Za Ajdovko, ki bo 15. oktobra dopolnila 29 let, je dolgo obdobje rehabilitacije, v katerem se stvari niso odvijale po pričakovanjih. Koleno se je slabo odzivalo na obremenitve, otekanje in bolečine so ji oteževali napredek.

Po obdobju stagnacije se je v zadnjem času vendarle začelo obračati na bolje. Slovenska alpska smučarka je znova na snegu, po prvih preizkusih med količki pa lahko na vrnitev gleda precej bolj optimistično. "V zadnjem času se stanje precej izboljšuje. Mišice se zelo dobro odzivajo, prav tako koleno," je povedala Andreja Slokar, ki je doslej opravila sedem ali osem dni na snegu.

Andreja Slokar verjame, da se bo po dolgoletnih težavah s koleni vrnila v svetovni pokal na slalomu v Leviju.
Andreja Slokar verjame, da se bo po dolgoletnih težavah s koleni vrnila v svetovni pokal na slalomu v Leviju.
FOTO: Profimedia

Pet dni je prosto smučala, dva dni pa se je preizkusila tudi na postavljeni progi. Prehod na smučanje med količki je bil uspešen, kar ji daje dodatno spodbudo za nadaljevanje priprav. Zdaj je največja sprememba predvsem manjše otekanje kolena. To je bilo večji del rehabilitacije precej izrazito, oteklina pa je pogosto spremljala tudi močnejša bolečina. Te še ni povsem odpravila in niti ni pričakovala, da bi bila v tej sezoni brez nje. Pomembno je predvsem, da se koleno po obremenitvah odziva bolje.

"Če bi me vprašali pred dvema tednoma, bi bila veliko bolj negativna. Zdaj pa moram predvsem povečati količino smučanja," je poudarila. Prav vrnitev na postavljeno progo je eden pomembnejših korakov v pripravi. Čeprav so bile razmere ob prvem poskusu zelo slabe, z meglo in slabo vidljivostjo, ni občutila strahu ali dvomov. Veliko ji pomeni zaupanje v trenerja Stefana Costazzo, saj verjame, da je ne bi poslal na progo, če bi ocenil, da to ni varno. Ob tem ji samozavest vrača tudi boljši odziv kolena in mišic.

Andreja Slokar se je po dveh letih sodelovanja razšla z zdaj že nekdanjim kondicijskim trenerjem Andreo Massijem.
Andreja Slokar se je po dveh letih sodelovanja razšla z zdaj že nekdanjim kondicijskim trenerjem Andreo Massijem.
FOTO: Aljoša Kravanja

V času rehabilitacije je prišlo tudi do spremembe pri kondicijski pripravi. Razšla se je z Andreo Massijem, za njeno telesno pripravo pa zdaj skrbi fizioterapevt Tadej Paščinski. Poudarila je, da v razhodu ne vidi nič nenavadnega, temveč običajen potek sodelovanja v športni karieri. Massiju je hvaležna za vse, kar jo je naučil in ji dal v skupnih dveh letih.

V načrtu je vrnitev na tekmovanja 14. novembra. "Zdi se mi, da je precej realno, da nastopim v Leviju. Če bom videla, da nisem pripravljena, pa seveda ne bom startala," je pojasnila. Do takrat jo čaka še veliko dela, saj je zaradi dolgega premora na snegu opravila premalo treninga, da bi že lahko govorila o želeni tekmovalni ravni.

Andreja slokar je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu pred štirimi leti za las zgrešila olimpijsko kolajno v slalomu.
Andreja slokar je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu pred štirimi leti za las zgrešila olimpijsko kolajno v slalomu.
FOTO: Luka Kotnik

V pripravi se bo zato osredotočila predvsem na slalom, disciplino, v kateri je dosegla zmago v svetovnem pokalu. "V tem trenutku je slalom glavni. Najprej moram priti do določene ravni, saj sem premalo smučala in imam do začetka sezone malo časa," je dejala.

Dolga odsotnost je prinesla tudi vprašanje, ali je po vseh zapletih še vedno dovolj želje za nadaljevanje kariere. "Če bi začutila, da fizično ne zmorem oziroma da mi je poškodba vzela preveč, bi rekla, da se tega ne grem več. A še nisem prišla do te točke," je pojasnila. Med tekmovalnim premorom je spremljala druge športe, med njimi smučarske skoke, in se v šali razglasila za kavč komentatorko, saj se ji je zdelo, da o skokih že veliko ve.

Andreja Slokar se počuti vse bolje in tudi koleno se odziva po željah simpatične Ajdovke, ki bo kmalu dopolnila 29 let.
Andreja Slokar se počuti vse bolje in tudi koleno se odziva po željah simpatične Ajdovke, ki bo kmalu dopolnila 29 let.
FOTO: AP

A da bi se sama preizkusila na skakalnici? V šali je dejala, da ima nekaj kilogramov preveč za tak podvig, poleg tega jo je strah višine, zato bo ostala pri alpskem smučanju. Spremljala je tudi Tadeja Pogačarja. "Nisem pa velika kolesarska navdušenka. Letos sem enkrat poskusila cestno kolo. Hitro se je pokazalo, da vzdržljivost ni ravno moja močna stran. Za moj šport so pomembne druge stvari in to se je poznalo tudi na kolesu."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
alpsko smučanje svetovni pokal andreja slokar andrea massi razhod slalom levi

Hokejisti Olimpije še drugič v sezoni nadigrali Ferencvaroš

24ur.com Nespremenjeni skakalni ekipi želita podobno uspešno nadaljevanje
24ur.com Vonnova zaželela Ilki hitro okrevanje: To se je zgodilo tudi meni pred zadnjimi olimpijskimi igrami
24ur.com Kline: Moja prioriteta v prihajajoči sezoni niso tekme, ampak stik s snegom
24ur.com Andreja Slokar: Je težko, ampak mi je lepo
24ur.com 'Nisem želela na operacijo, želela sem končati s smučanjem'
24ur.com Kilde: Prezgodaj je reči, ali se bom lahko vrnil v smučanje na isti ravni kot prej
24ur.com Spoštovanje, energija, borba, solze
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
zadovoljna
Portal
Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata
Mesečni horoskop za oktober 2026: kaj vas čaka v ljubezni, financah in karieri?
Mesečni horoskop za oktober 2026: kaj vas čaka v ljubezni, financah in karieri?
Dnevni horoskop: Biki bodo naredili prvi korak, ribe bodo iskrene
Dnevni horoskop: Biki bodo naredili prvi korak, ribe bodo iskrene
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Vnetje ledvic se lahko začne neopazno: simptomi, ki jih ne gre spregledati
Ali je postana voda varna za pitje?
Ali je postana voda varna za pitje?
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
cekin
Portal
Mislili so, da je zlorabil bolniško. Delodajalca je razplet drago stal
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
dominvrt
Portal
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
okusno
Portal
Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009