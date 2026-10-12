'V razhodu z Massijem ne vidim nič nenavadnega'

Za Ajdovko, ki bo 15. oktobra dopolnila 29 let, je dolgo obdobje rehabilitacije, v katerem se stvari niso odvijale po pričakovanjih. Koleno se je slabo odzivalo na obremenitve, otekanje in bolečine so ji oteževali napredek. Po obdobju stagnacije se je v zadnjem času vendarle začelo obračati na bolje. Slovenska alpska smučarka je znova na snegu, po prvih preizkusih med količki pa lahko na vrnitev gleda precej bolj optimistično. "V zadnjem času se stanje precej izboljšuje. Mišice se zelo dobro odzivajo, prav tako koleno," je povedala Andreja Slokar, ki je doslej opravila sedem ali osem dni na snegu.

Andreja Slokar verjame, da se bo po dolgoletnih težavah s koleni vrnila v svetovni pokal na slalomu v Leviju. FOTO: Profimedia

Pet dni je prosto smučala, dva dni pa se je preizkusila tudi na postavljeni progi. Prehod na smučanje med količki je bil uspešen, kar ji daje dodatno spodbudo za nadaljevanje priprav. Zdaj je največja sprememba predvsem manjše otekanje kolena. To je bilo večji del rehabilitacije precej izrazito, oteklina pa je pogosto spremljala tudi močnejša bolečina. Te še ni povsem odpravila in niti ni pričakovala, da bi bila v tej sezoni brez nje. Pomembno je predvsem, da se koleno po obremenitvah odziva bolje. "Če bi me vprašali pred dvema tednoma, bi bila veliko bolj negativna. Zdaj pa moram predvsem povečati količino smučanja," je poudarila. Prav vrnitev na postavljeno progo je eden pomembnejših korakov v pripravi. Čeprav so bile razmere ob prvem poskusu zelo slabe, z meglo in slabo vidljivostjo, ni občutila strahu ali dvomov. Veliko ji pomeni zaupanje v trenerja Stefana Costazzo, saj verjame, da je ne bi poslal na progo, če bi ocenil, da to ni varno. Ob tem ji samozavest vrača tudi boljši odziv kolena in mišic.

Andreja Slokar se je po dveh letih sodelovanja razšla z zdaj že nekdanjim kondicijskim trenerjem Andreo Massijem. FOTO: Aljoša Kravanja

V času rehabilitacije je prišlo tudi do spremembe pri kondicijski pripravi. Razšla se je z Andreo Massijem, za njeno telesno pripravo pa zdaj skrbi fizioterapevt Tadej Paščinski. Poudarila je, da v razhodu ne vidi nič nenavadnega, temveč običajen potek sodelovanja v športni karieri. Massiju je hvaležna za vse, kar jo je naučil in ji dal v skupnih dveh letih. V načrtu je vrnitev na tekmovanja 14. novembra. "Zdi se mi, da je precej realno, da nastopim v Leviju. Če bom videla, da nisem pripravljena, pa seveda ne bom startala," je pojasnila. Do takrat jo čaka še veliko dela, saj je zaradi dolgega premora na snegu opravila premalo treninga, da bi že lahko govorila o želeni tekmovalni ravni.

Andreja slokar je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu pred štirimi leti za las zgrešila olimpijsko kolajno v slalomu. FOTO: Luka Kotnik

V pripravi se bo zato osredotočila predvsem na slalom, disciplino, v kateri je dosegla zmago v svetovnem pokalu. "V tem trenutku je slalom glavni. Najprej moram priti do določene ravni, saj sem premalo smučala in imam do začetka sezone malo časa," je dejala. Dolga odsotnost je prinesla tudi vprašanje, ali je po vseh zapletih še vedno dovolj želje za nadaljevanje kariere. "Če bi začutila, da fizično ne zmorem oziroma da mi je poškodba vzela preveč, bi rekla, da se tega ne grem več. A še nisem prišla do te točke," je pojasnila. Med tekmovalnim premorom je spremljala druge športe, med njimi smučarske skoke, in se v šali razglasila za kavč komentatorko, saj se ji je zdelo, da o skokih že veliko ve.

Andreja Slokar se počuti vse bolje in tudi koleno se odziva po željah simpatične Ajdovke, ki bo kmalu dopolnila 29 let. FOTO: AP