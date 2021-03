V Saalbachu po devetih tekmovalcih odpovedali moški smuk

Boštjan Kline(39) inNejc Naraločnik (53) sta bila med 46 tekmovalci, ki so ostali na startu. Da bi tekma obveljala za veljavno, bi se moralo po progi spustiti vsaj 30 tekmovalcev.

Saalbach je nadomestno prizorišče svetovnega pokala za odpadle tekme, ki bi morale biti v Kvitfjellu na Norveškem. V soboto je na sporedu še en smuk, v nedeljo pa superveleslalom.

To so zadnje moške preizkušnje v hitrih disciplinah pred finalom sezone svetovnega pokala v Lenzerheideju. Zadnji moški tekmi pred švicarskim finalom bosta veleslalom in slalom 13. in 14. marca za 60. pokal Vitranc v Kranjski Gori.