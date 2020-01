V Saporu do prve zmage še Pinkelnigova, Klinčeva 16.

V Saporu je na drugi tekmi na veliki skakalnici nastopilo vseh pet Slovenk, ki so se uspešno prebile skozi kvalifikacijsko serijo. Vseeno pa je na koncu Jerneja Breclna 32. mestu s 100 metri in 62,9 točke ostala brez točk. So pa točke osvojile preostale Slovenke. Špela Rogeljje zasedala 30. mesto (104 metri/68,9 točke) po prvi seriji, Katra Komar28. (105,5/73,0), Nika Križnar21. (108/83,4)in Ema Klinec15. (115/94,8).

V vodstvu je bila Eva Pinkelnig, ki je pristala pri 135,5 metra in zbrala 132,6 točke. Na drugem mestu je bila Norvežanka Maren Lundby, ki je skočila precej manj (121,5/114,3), tretja je bila s 126 metri in 110,3 točke Rusinja Sofija Tihonova. V finalni seriji Rogljeva s 95 metri in 117 točkami ni popravila končnega 30. mesta, je pa Komarjeva s 109,5 metra in 144,8 točke pridobila dve mesti in je zasedla 26. mesto. Križnarjeva, ki je bila v soboto najboljša Slovenka na osmem mestu, je z deseto oceno finalne serije, s 118 metri in 177,7 točke, skočila na 17. mesto.

"En zelo slab skok in en soliden skok, a še vseeno ne dovolj dober, da bi bila lahko zadovoljna z njim. Vem, da imam še veliko rezerve, veliko stvari imam za popraviti,"je povedala Križnarjeva. Tik pred njo je s 116,5 metra in 183,8 točke, torej na 16. mestu, drugo tekmo končala Klinčeva.

Rekord naprave Lundbyjeve ni bil dovolj za zmago

"Lepa tekma, ker ni bilo težav glede vremena. Moji skoki enostavno niso bili dobri. Trudila sem se, da bi v počepu stvari spremenila, a vse, kar sem naredila, se je na mizi pokazalo, kot da je isto. Potrudila sem se, ni mi uspelo in zdaj grem v Zao, da tam stopim na plin," je po tekmah v Saporu povedala Klinčeva.

Prvo zmago v karieri je Pinkelnigova v drugi seriji potrdila s skokom 130 metrov in 250,8 točke pred Lundbyjevo, ki je s 139,5 metra postavila ženski rekord naprave (239,6 točke). Na tretje mesto je iz močne avstrijske zasedbe skočila Daniela Iraschko-Stolz s 135,5 metra in 227,4 točke.

Izidi:

1. Eva Pinkelnig (Avt) 250,8 točke (135,5 metra/130 metrov)

2. Maren Lundby (Nor) 239,6 (121,5/139,5)

3. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 227,4 (117,5/135,5)

4. Chiara Hölzl (Avt) 221,1 (123,5/132,0)

5. Sara Takanaši (Jap) 214,9 (121,5/130,0)

6. Juki Ito (Jap) 214,7 (119,0/128,5)

7. Silje Opseth (Nor) 211,5 (119,5/122,0)

8. Marita Kramer (Avt) 210,0 (123,5/130,0)

9. Sofija Tihonova (Rus) 201,7 (126,0/118,0)

10. Irina Avakumova (Rus) 198,9 (125,5/113,5)

...

16. Ema Klinec (Slo) 183,8 (115,0/116,5)

17. Nika Križnar (Slo) 177,7 (108,5/118,0)

26. Katra Komar (Slo) 144,8 (105,0/109,5)

30. Špela Rogelj 117,0 (104,0/95,0)

- brez finala:

32. Jerneja Brecl 62,9 (100,0)

- skupno po 5. od 21 tekem:

1. Maren Lundby (Nor) 405 točk

2. Chiara Hölzl (Avt) 350

3. Eva Pinkelnig (Avt) 309

4. Sara Takanaši (Jap) 234

5. Ema Klinec (Slo) 215

6. Marita Kramer (Avt) 203

7. Katharina Althaus (Nem) 198

8. Juki Ito (Jap) 173

9. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 169

10. Silje Opseth (Nor) 134

11. Nika Križnar (Slo) 128

...

20. Urša Bogataj (Slo) 53

26. Špela Rogelj (Slo) 30

29. Katra Komar (Slo) 20

31. Jerneja Brecl (Slo) 17

42. Maja Vtič (Slo) 2