V Skubetovi postavitvi najhitrejši Noel

Smučarska elita še ni v popolnosti povlekla črte pod prvi del sezone. Pred selitvijo v Meribel in Courchevel, na prizorišče svetovnega prvenstva, so na delu še največji slalomski mojstri, z izjemo nepredvidljivega, a neskončno hitrega Norvežana Lucasa Braathna. 22-letnika iz Osla, ki so mu pred najpomembnejšo tekmo sezone odstranili slepič in zdaj bije bitko s časom, da bo pripravljen za nastop v Savojskih Alpah.

Odsotnost enega favoritov za zmago na zadnjem svetovnem pokalu pred SP je v prvem teku preizkušnje najbolje izkoristil francoski mojster za najbolj tehnično disciplino Clement Noel, ki je na 'domačem dvorišču' odpeljal natanko tako, kot je bilo treba. Z veliko občutka, brez pretirane uporabe moči in iz sekcije v sekcijo pridobival na času. Od takrat vodilnega Švicarja Daniela Yula je bil hitrejši v vseh delih proge, še posebej pa je navdušil v tretjem območju mejenja vmesnega rezultata, kjer so vsi zapored izgubljali največ časa. Tempo, ki ga je prenesel v spodnji del postavitve trenerja ameriške reprezentance, Slovenca Matica Skubeta, je zadostoval za prevzem vodstva. "Morda sem si želel smučati še nekaj hitreje, a izhodišče je dobro. Zdaj se moram osredotočiti na finalno vožnjo in poskušal še nekaj dodati, tam, kjer je to najbolj pomembno," je po prvem nastopu povedal vodilni na tekmi.