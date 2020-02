V Sočiju odpovedali ženski smuk

Potem ko so organizatorji odpovedali tako sredin kot četrtkov trening, petkovega pa so prestavili na dan kasneje, so morali v Rusiji odpovedati celoten spored. Po novem programu, bi morali ob osmi uri dekleta odpeljati trening, a ker to zaradi vremenskih razmer ni bilo mogoče, so odpovedali tudi kasnejšo preizkušnjo za svetovni pokal.

Smukačice, med njimi tudi edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec, bodo naslednjič na smuku dejavne naslednji konec tedna v Garmisch-Partenkirchnu.