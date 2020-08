V Söldnu brez navijaškega pridiha

"Gledalcev ne bo, ker je zaščita vseh udeležencev pomembna. To je bila tudi želja mednarodne zveze Fis in avstrijske zveze ÖSV," je v prispevku navedel vodja organizacijskega odbora Jakob Falkner. Sölden vsako leto privabi številne ljubitelje zimskega cirkusa ter pravo množico predstavnikov medijev, novinarjev, fotografov, televizijskih ekip, predstavnikov sponzorjev, opremljevalcev, ki so na voljo za intervjuje in predstavitve novosti in športnikov. Zaradi epidemije bo spored obstranskih dejavnosti in medijskih srečanj zelo okrnjen.