Začetek smučarske sezone: v Söldnu Kranjec, Bucik, Dvornik in Slokar

Kranjec sodi med tekmovalce, ki so vedno zelo dobro kondicijsko pripravljeni. In tudi tokrat je tako. "Sem na dobri kondicijski ravni, da sem dobro pripravljen, kažejo tudi opravljeni testi. Kar zadeva kondicijo, je tako, kot mora biti," je še dejal.

Za Kranjcem so odlične priprave na južni polobli. "Naredili smo 19 dni na snegu v Ushuaii, kot smo si zadali, kar nekaj smo naredili na količini. Pogoji so bili dobri, imeli smo tudi različne razmere. V Ushuai je sicer tako, da se da tudi, ko je slabše vreme, narediti zelo dober trening. Po Ushuai je sledila pot domov, nazadnje smo bili v Saas Feeju, pred Söldnom me čaka še trening v Val Senalesu v Italiji."

"Da imaš startno številko med sedmimi, pomeni, da si med najboljšimi in da lahko realno računaš na dobre rezultate. Je pa tako, vsaka sezona je na koncu potem zgodba zase, ampak z dobrim delom in izkušnjami se mi zdi, da lahko to tudi potem prenašaš iz sezone v sezono," je prepričan Kranjec, ki je bil pred dvema letoma v Söldnu na stopničkah z drugim mestom, pred tem je bil še dvakrat tretji. Lani so moški ostali brez ledeniške uverture.

"To je bilo moje prvo leto v Argentini na takšnih pripravah. Bilo je super. Veliko sem se lahko naučil od Žana, ki je že nekaj let med najboljših pet v veleslalomu na svetu. Sem na pravi poti, še vedno pa mi manjka veliko, da bom tam, kjer je Žan," je dejal Oserban, ki ga čaka boj za točke za svetovno startno lestvico na tekmah nižje ravni evropskega pokala.

Slalomista Tijana Marovta in Miho Oserbana , ki je bil poleti prvič na pripravah na južni polobli, kjer se je lahko meril s Kranjcem in nabiral dragocene izkušnje, namesto Söldna čaka piljenje forme za slalomski začetek sezone. Slalomski uvod za ženske in moške bo 16. in 17. novembra v Leviju na Finskem.

" Roka Ažnoha ni med 150 na svetu in ne more startati, edini, ki bi lahko pogojno startal, je Anže Gartner, ki pa je v drugi ekipi, zanj ne vem, v kakšni formi je in kakšne načrte imajo," je veleslalomsko izhodišče slovenske reprezentance razkril novi glavni trener moške ekipe za tehnični disciplini Verdnik.

"Z nobene strani ni kakšnih zamer, oba z Bergantom ceniva, kar smo naredili v preteklosti. Sem se pa odločil, da je čas za nekaj novega. Mogoče pa bo ta sprememba lahko prednost, če po toliko časa, ko sem bil z enim trenerjem, naredim spremembo, da bo nekaj drugače, druga energija. Zaenkrat sodelujemo dobro, z Miho in Rokom se poznamo že od prej, tako da smo se hitro ujeli, in upam, da se bo to pokazalo tudi na rezultatih. Je pa drugače, tu je nova energija, nekoliko se je spremenil način dela, komunikacije."

"Po koncu pretekle sezone sem prišel do zaključka, da bi bilo boljše, da obrnem nov list in začnem z novim trenerjem," je pojasnil Kranjec.

Tudi v slovenskem ženskem veleslalomu je po tekmovalni upokojitvi Mete Hrovat, od prog se je poslovila tudi Tina Robnik, zazevala vrzel. Najboljše startno izhodišče bo imela lani 11. v Söldnu Ana Bucik Jogan, ki je minulo sezono končala kot 26. veleslalomistka, tik za trideseterico bo startala Dvornik, medtem ko Slokar po vrnitvi na tekmovalne proge po poškodbi še ni osvojila veleslalomskih točk.

"Zadeve so utečene, sodelujem s starim trenerskim mačkom Denisom Šteharnikom, ki je bil osem let šef ženske linije, tako da sva usklajena in dogovorjena, kaj moreva početi, vse teče tako, kot mora. Zaradi Mete Hrovat in Tine Robnik, ki sta končali kariero, smo izgubili dve kvoti in imamo trenutno v veleslalomu kvoto treh tekmovalk, v slalomu imamo kvoto petih. To bomo tudi zapolnili na začetnih slalomskih tekmah, potem pa upam, da si bomo čim prej pridobili kakšno kvoto več," je dejal trener Bucik Jogan Mitja Kunc, ki je v pretekli zimi krovno skrbel za žensko tehnično ekipo.

Bosta pa Bucik Jogan in Dvornik v novi sezoni plačevali prispevek v višini 40.000 evrov, saj nista želeli krniti svojega programa. "To je nehumano," je v zvezi z vprašanjem participacije dejal Kunc. "Veliko je bilo že govora o tem, postavljena so takšna pravila, kakršna so, dejstvo je, da letos brez samoprispevka ne bo šlo. Ana se je s tem strinjala, jo razumem, zdaj pa mora imeti mirno glavo, upam, da je že nehala misliti na te stvari in da bo osredotočena samo na smučanje."

"Zadovoljen sem, da gredo stvari v pravo smer, imeli smo super bazične priprave, zdaj punce potrebujejo še kakšen dodaten trening, mislim, da so dobro pripravljene," je dejal Kunc.