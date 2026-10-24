V Söldnu začetek nove tekmovalne smučarske zime z Nejo Dvornik na startu

Julia Scheib bo skušala postati prva smučarka po rojakinji Anni Veith oziroma Fenninger, ki bi mali kristalni globus v veleslalomu osvojila dve leti zaporedoma. Osemindvajsetletna Scheib je po Söldnu zmagala še na štirih veleslalomih in osvojila veleslalomski seštevek.

Med najresnejšimi tekmicami bosta Švicarka Camille Rast in Novozelandka Alice Robinson. Rast je lani osvojila drugo mesto v veleslalomskem in slalomskem ter tretje v skupnem seštevku, Robinson pa je v prejšnji zimi poleg dveh veleslalomskih zmag prvič slavila tudi v superveleslalomu.

Skupna zmagovalka minule zime Američanka Mikaela Shiffrin se po poškodbi na veleslalomu v Killingtonu novembra 2024 želi znova prebiti v vrh discipline, zato bo v novi sezoni manj nastopala v slalomu ter se bolj posvetila veleslalomu in superveleslalomu.