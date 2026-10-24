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V Söldnu začetek nove tekmovalne smučarske zime z Nejo Dvornik na startu

Sölden, 24. 10. 2026 09.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Neja Dvornik

Z ženskim veleslalomom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom se bo začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. V vlogi glavne favoritinje bo nastopila Avstrijka Julia Scheib, ki je lani prav na domačem snegu dosegla prvo zmago v karieri. Nastopila bo tudi Slovenka Neja Dvornik, ki se po skoraj enoletnem premoru vrača po poškodbi.

Julia Scheib bo skušala postati prva smučarka po rojakinji Anni Veith oziroma Fenninger, ki bi mali kristalni globus v veleslalomu osvojila dve leti zaporedoma. Osemindvajsetletna Scheib je po Söldnu zmagala še na štirih veleslalomih in osvojila veleslalomski seštevek.

Julia Scheib bo branila mali kristalni globus v veleslalomu iz lanske sezone.
Julia Scheib bo branila mali kristalni globus v veleslalomu iz lanske sezone.
FOTO: AP

Med najresnejšimi tekmicami bosta Švicarka Camille Rast in Novozelandka Alice Robinson. Rast je lani osvojila drugo mesto v veleslalomskem in slalomskem ter tretje v skupnem seštevku, Robinson pa je v prejšnji zimi poleg dveh veleslalomskih zmag prvič slavila tudi v superveleslalomu.

Skupna zmagovalka minule zime Američanka Mikaela Shiffrin se po poškodbi na veleslalomu v Killingtonu novembra 2024 želi znova prebiti v vrh discipline, zato bo v novi sezoni manj nastopala v slalomu ter se bolj posvetila veleslalomu in superveleslalomu.

Mikaela Shiffrin je v lanski sezoni osvojila veliki kristalni globus.
Mikaela Shiffrin je v lanski sezoni osvojila veliki kristalni globus.
FOTO: Profimedia

Italijanka Federica Brignone, aktualna olimpijska in svetovna prvakinja v tej disciplini, bo uvod v Söldnu izpustila zaradi okrevanja po operaciji. Uvodno tekmo bo izpustila tudi njena rojakinja Sofia Goggia zaradi dolgega okrevanja po virusnih okužbah, ki so jo močno oslabile in prekinile njene priprave.

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Po upokojitvi Ane Bucik Jogan bo Neja Dvornik edina Slovenka na ženski tekmi. Korošica se vrača po hudi poškodbi desne noge, ki jo je utrpela novembra lani na ogrevanju pred tekmo v Gurglu. Na lanskem veleslalomu v Söldnu je s 26. mestom prvič osvojila točke svetovnega pokala na tem prizorišču.

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