'V spodnje perilo so tlačili plastelin', avstrijski olimpijec o bizarnem goljufanju smučarskih skakalcev

"Športniki so stalno goljufali. V spodnje perilo so tlačili plastelin ali pa si penis oblepili z lepilom, da je bil na meritvi večji," je dejal Mika Vermeulen in preprosto razložil, da vsak dodaten centimeter dresa pomeni večjo nosilnost med letom.

"Ko sem šel prvič na meritve, so mi starejši in izkušenejši skakalci svetovali: "Penis si polepi z lepilnim trakom. Tako bo mera v tvojem razkoraku centimeter ali dva nižja," je dejal Avstrijec, ki pa dodaja, da tisti, ki so mu to svetovali, danes ne skačejo več. "Tako so na to gledali vsi in o tem govorili povsem javno. Vsi so iskali dodatne prednosti in če so jih zalotili, je bil izgovor, da to počnejo vsi."

Po lanskem škandalu norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je Mednarodna smučarska zveza močno zaostrila pravila v zvezi z opremo v smučarskih skokih. Vermeulen je prepričan, da še vedno premalo. "Ne pravim, da vsi goljufajo. Pravim le, da se ustvarja slabo okolje, če se prevar ustrezno ne kaznuje. Ustvarjamo kulturo, kjer je dovoljeno iskati obvode in poslušamo opravičila, različna opravičila. Suspenzi bi morali biti ob kršenju pravil daljši, brez različnih rumenih in rdečih kartonov. Kdor je goljufal, je goljufal."