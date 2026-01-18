Naslovnica
Zimski športi

'V spodnje perilo so tlačili plastelin', avstrijski olimpijec o bizarnem goljufanju smučarskih skakalcev

Ljubljana, 18. 01. 2026 09.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Mika Vermeulen

Avstrijski smučarski tekač Mika Vermeulen je pred olimpijskimi igrami v Italiji razkril še nekatere podrobnosti goljufije v smučarskih skokih. Sam je bil nekoč nordijski kombinatorec in od kolegov dobil številne nasvete, vse do povečave mednožja, kar naj bi pomagalo v lovu za daljšimi skoki, poroča časnik Bild.

"Športniki so stalno goljufali. V spodnje perilo so tlačili plastelin ali pa si penis oblepili z lepilom, da je bil na meritvi večji," je dejal Mika Vermeulen in preprosto razložil, da vsak dodaten centimeter dresa pomeni večjo nosilnost med letom.

Mika Vermeulen
Mika Vermeulen
FOTO: Profimedia

"Ko sem šel prvič na meritve, so mi starejši in izkušenejši skakalci svetovali: "Penis si polepi z lepilnim trakom. Tako bo mera v tvojem razkoraku centimeter ali dva nižja," je dejal Avstrijec, ki pa dodaja, da tisti, ki so mu to svetovali, danes ne skačejo več. "Tako so na to gledali vsi in o tem govorili povsem javno. Vsi so iskali dodatne prednosti in če so jih zalotili, je bil izgovor, da to počnejo vsi."

Po lanskem škandalu norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je Mednarodna smučarska zveza močno zaostrila pravila v zvezi z opremo v smučarskih skokih. Vermeulen je prepričan, da še vedno premalo. "Ne pravim, da vsi goljufajo. Pravim le, da se ustvarja slabo okolje, če se prevar ustrezno ne kaznuje. Ustvarjamo kulturo, kjer je dovoljeno iskati obvode in poslušamo opravičila, različna opravičila. Suspenzi bi morali biti ob kršenju pravil daljši, brez različnih rumenih in rdečih kartonov. Kdor je goljufal, je goljufal."

Preberi še FIS ugotovila namerne manipulacije z dresi norveških skakalcev

"V smučarskem teku se 100-odstotno držimo pravil na vseh področjih, v skokih pa tekmovalci nalašč tvegajo in hodijo po robu, čeprav vedo, da ga bodo prej ali slej tudi prestopili. Pri vsem tem mislijo, da je povsem normalno in opravičljivo, če jih zalotijo in diskvalificirajo," še pravi Avstrijec.

S svojimi izjavami pa je sprožil tudi prve kritike. "Ne vem, če se zaveda teže svojih izjav. To je podobno, kot bi z veliko baklo drezal okrog osjega gnezda," pravi nekdanji velikan nordijske kombinacije Norvežan Magnus Moan.

Mika Vermeulen goljufanje smučarski skoki bizarno

Kralji brez Kopitarja znova izgubili podaljšek proti Anaheimu

