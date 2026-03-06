Naslovnica
Zimski športi

V igri stotink slavila Italijanka Pirovano, Štuhec sedma

Val di Fassa, 06. 03. 2026 13.12

Avtor:
A.V. STA
Ilka Štuhec

Mariborčanka Ilka Štuhec je bila sedma na prvem od dveh smukov za svetovni pokal v italijanski Val di Fassi. Za zmagovalko, Italijanko Lauro Pirovano, je zaostala 41 stotink. Druga je bila z le stotinko zaostanka Nemka Emma Aicher, tretja je bila olimpijska zmagovalka in svetovna prvakinja Breezy Johnson iz ZDA, ki je zaostala 0,29 sekunde.

Ilka Štuhec se je četrtič v tej sezoni uvrstila med deseterico in ponovila drugi najboljši izid, ki ga je imela pred tem, ko je bila prav tako sedma na superveleslalomu v Val d'Iseru 21. decembra lani. Dan prej je bila na istem prizorišču še četrta na smuku, v tej disciplini je zasedla še osmo mesto v Tarvisiu.

Ilka Štuhec je na smuku za svetovni pokal v italijanski Val di Fassi osvojila visoko sedmo mesto.
Ilka Štuhec je na smuku za svetovni pokal v italijanski Val di Fassi osvojila visoko sedmo mesto.
FOTO: AP

"Na progi sem se počutila zelo dobro. Te dni smučam zelo dobro in delam stvari, ki so v zadnjih tednih manjkale. To se potem vidi v samozavesti, pristopu in vsem, tako da res uživam tukaj. Številka 1 ni igrala posebne vloge pri pripravi na današnji nastop. Razen tega, da na minuto natančno vem, kako gre vse skupaj, kdaj si zapnem smučarske čevlje, nadenem smuči in podobno," je pojasnila Štuhec.

Od starta zadnjega predtekmovalca je pred številko 1 skoraj pet minut časa. "Ta čas si je treba pametno porazdeliti. Ne moreš gledati tekmovalk pred seboj, ker jih ni. Je zanimivo, a danes ni bila tekma številk. To se je tudi videlo pri številki 20 (šestouvrščena Avstrijka Ariane Rädler, op. STA), ki je vrhunsko smučala. Seveda imam še rezerve za jutri," je menila Štuhec.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: AP

Najprej mora pogledati, kaj se je zgodilo do prvega vmesnega časa, kjer je v primerjavi z najboljšimi izgubila že 30 stotink.

"V 11 sekundah je to ogromno, predvsem zato, ker ponavadi zelo dobro startam. Seveda pa še nekaj malenkosti, kar se na koncu pozna. Vesela sem s prikazanim, čeprav je malce škoda teh stotink, a jutri je nov dan," je dodala edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah na najvišji ravni.

Laura Pirovano
Laura Pirovano
FOTO: Profimedia

Na sedmem od devetih smukov sezone je Laura Pirovano zabeležila prvo zmago v karieri v pokalu. Še več, osemindvajsetletna Italijanka, nekdanja mladinska svetovna prvakinja v veleslalomu (leta 2017 v Areju), je bila pred tem le dvakrat četrta na smukih.

Najbolj se ji je približala Emma Aicher, ki je konec prejšnjega meseca prepričljivo zmagala v Soldeuu v Andori na superveleslalomu. Dvaindvajsetletnica je do leta 2020 tekmovala za Švedsko, od koder prihaja njena mama, oče pa je Nemec.

Prvi nastop v svetovnem pokalu je zabeležila že pod nemško zastavo in odtlej dobila pet tekem za svetovni pokal. Od šeste je olimpijsko podprvakinjo iz Cortine d'Ampezzo ločila le stotinka.

Na tretji stopnički je tokrat stala Breezy Johnson, zmagovalka olimpijskega smuka v Cortini. Razlike med tekmovalkami so bile zelo majhne, šele 21. smukačica tekme je za Pirovano zaostala več kot sekundo.

Smuk je nadomestil tistega v Crans Montani, ki je bil odpovedan, potem ko si je Lindsey Vonn pred olimpijskimi igrami strgala sprednjo križno vez. Američanka, ki je nato na OI utrpela hudo poškodbo noge, pa je na Instagramu že objavila videoposnetek, na katerem je že spet na treningu pri vaji z utežmi.

Vonnova je ohranila vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala v smuku, saj ima 14 točk prednosti pred Aicher in 64 točk pred Pirovanovo. V skupnem seštevku svetovnega pokala je Aicher zdaj druga za Mikaelo Shiffrin iz ZDA, ki ima še vedno 139 točk prednosti in bi lahko nastopila v nedeljskem superveleslalomu.

bibaleze
